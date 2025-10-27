0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зміни для водіїв в ЄС: хто не зможе керувати авто

Технології&Авто
90
Зміни для водіїв в ЄС: хто не зможе керувати авто
Зміни для водіїв в ЄС: хто не зможе керувати авто
В Євросоюзі почали діяти нові правила для водіїв. А саме — підвищують вікову межу для водіїв старшого віку.
Про це пише inpoland.net.pl.
Літні водії повинні будуть проходити обстеження кожні 5 років, щоб зберегти свої водійські права.
Нові правила підвищують вік, за яким може бути анульовано водійське посвідчення, з 50 до 65 років.

Що це означає

Водії старшого віку не втратять автоматично водійські права після досягнення певного віку, але все одно проходитимуть обов’язкові медичні огляди.

Мета змін

Підвищення безпеки дорожнього руху. Взагалі ЄС планує виключити смертельні ДТП до 2050 року.
Згідно з новими правилами, особи старше 65 років повинні будуть проходити медичні огляди кожні п’ять років. Негативний висновок спеціаліста більше не призведе до автоматичної втрати водійських прав — депутати Європарламенту вирішили уникнути дискримінації щодо людей похилого віку.
Читайте також
Нові правила передбачають, що держави-члени можуть — але не зобов’язані — скорочувати термін дії водійських посвідчень, щоб застосовувати частіші медичні огляди, медичні самооцінки або інші спеціальні заходи, включаючи курси підвищення кваліфікації.

Терміни

Водійське посвідчення в країнах ЄС буде чинним 15 або 10 років. Водійські посвідчення для вантажівок та автобусів будуть дійсними протягом 5 років.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems