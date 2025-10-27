Зміни для водіїв в ЄС: хто не зможе керувати авто Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Зміни для водіїв в ЄС: хто не зможе керувати авто

В Євросоюзі почали діяти нові правила для водіїв. А саме — підвищують вікову межу для водіїв старшого віку.

Про це пише inpoland.net.pl

Літні водії повинні будуть проходити обстеження кожні 5 років, щоб зберегти свої водійські права.

Нові правила підвищують вік, за яким може бути анульовано водійське посвідчення, з 50 до 65 років.

Що це означає

Водії старшого віку не втратять автоматично водійські права після досягнення певного віку, але все одно проходитимуть обов’язкові медичні огляди.

Мета змін

Підвищення безпеки дорожнього руху. Взагалі ЄС планує виключити смертельні ДТП до 2050 року.

Згідно з новими правилами, особи старше 65 років повинні будуть проходити медичні огляди кожні п’ять років. Негативний висновок спеціаліста більше не призведе до автоматичної втрати водійських прав — депутати Європарламенту вирішили уникнути дискримінації щодо людей похилого віку.

Нові правила передбачають, що держави-члени можуть — але не зобов’язані — скорочувати термін дії водійських посвідчень, щоб застосовувати частіші медичні огляди, медичні самооцінки або інші спеціальні заходи, включаючи курси підвищення кваліфікації.

Терміни

Водійське посвідчення в країнах ЄС буде чинним 15 або 10 років. Водійські посвідчення для вантажівок та автобусів будуть дійсними протягом 5 років.

