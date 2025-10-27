Танки, пробки та велосипеди: що виготовляли відомі автовиробники окрім авто 27.10.2025, 00:14 — Технології&Авто

Танки, пробки та велосипеди: що виготовляли відомі автовиробники окрім авто

Багато знаних автомобільних брендів починали свій шлях далеко від світу двигунів і коліс. Одні створювали швейні машинки, інші — ковбаски, кавомолки чи навіть танки.

Ці історії показують, наскільки винахідливими були засновники компаній, які згодом стали гігантами автопрому, пише mmr.net.ua

КРАЗ

У середині 1950-х років Кременчуцький автозавод, майбутній КрАЗ, займався виробництвом кукурудзозбиральних комбайнів КУ-2А. За кілька років підприємство переорієнтувалося на вантажівки, а до того ще й виготовляло металеві мости для річок. Саме завдяки такій гнучкості КрАЗ став одним із найвідоміших виробників важкої техніки в світі.

Opel

Компанія теж починала з іншого. У 1862 році Адам Опель заснував фірму, що виготовляла швейні машинки, а згодом — велосипеди. Лише через десятиліття виробництво перейшло на автомобілі, у яких сьогодні все ще відчувається дух точності й технічної майстерності тих перших механізмів.

Не менш цікава історія у Volkswagen. У 2024 році найпопулярнішим продуктом концерну виявилася не машина, а каррівурст — німецька ковбаска, яку компанія виготовляє на власному заводі у Вольфсбурзі. Вона навіть має офіційний номер деталі у каталозі запчастин.

Peugeot

Розпочала з виробництва кавомолок і велосипедів. Ці предмети з логотипом компанії досі можна побачити в європейських кафе. Toyota — ще один приклад: її історія бере початок із ткацьких верстатів. Саме продаж ліцензії на автоматичний верстат приніс кошти для відкриття автомобільного виробництва. Недаремно сучасна емблема Toyota нагадує переплетені нитки — відсилання до витоків компанії.

Renault

Під час Першої світової війни створила перший у світі танк класичної конструкції — Renault FT.

Mazda

У 1920-х роках починала з виробництва пробок для пляшок і лише згодом перейшла до мотоциклів і автомобілів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.