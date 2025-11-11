Электромобилю быть? Bentley рассказал о новых моделях Сегодня 01:44 — Технологии&Авто

Электромобилю быть? Bentley рассказал о новых моделях

Bentley решила пересмотреть нынешнюю стратегию развития, которая называется Beyond100+. Как отметили в компании, изменения отражают «текущие перспективы рынка и запросы клиентов».

В компании теперь намерены расширить ассортимент двигателей внутреннего сгорания, а также увеличить время жизни моделей с гибридными установками.

Однако план по выпуску первой «электрички» британской марки по-прежнему остается в силе. Правда, если раньше предполагалось, что в следующем году такая новинка уже доберется до дилеров, то теперь на 2026-й намечена премьера полностью электрического SUV Bentley, а его продажи стартуют в 2027-м.

Рабочее название электромобиля — Luxury Urban SUV, оно будет создано по мотивам асимметричного концептуального кросс-купе Bentley EXP 15, представленного прошлым летом. При этом габариты серийной модели окажутся более скромными: его длина не превысит 5 метров.

В Bentley опубликовали тизер будущей «зеленой» новинки: на нем прототип Luxury Urban SUV, находящийся на заводе компании в Крю (Великобритания), скрыт за достаточно плотным тканевым чехлом, который дает рассмотреть силуэт со слегка наклонной линией крыши и длинным капотом.

У «спрятанного» прототипа на фото силуэт спортивного кроссовера, эффектный наклон лобового стекла, высокая «талия» и, вероятно, традиционные внешние зеркала заднего вида. О салоне будущей новинки информации пока нет.

Официальной информации о технике первого электромобиля Bentley пока нет. Пока что в компании пообещали лишь, что планируют предлагать «лучшую в отрасли» скорость зарядки. Ожидается, что владельцы будущей новинки смогут увеличить запас хода батареи на 100 миль (т.е. на 161 км) менее чем за 7 минут. Название этого SUV производитель рассекретит позже.

Autogeek По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.