0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прибыль Apple выросла почти вдвое

Фондовый рынок
17
Прибыль Apple выросла почти вдвое
Прибыль Apple выросла почти вдвое
Apple отчиталась о существенном росте прибыли в четвертом финансовом квартале 2025 года. По итогам отчета акции компании подорожали до рекордных $269,2.
Деталями компания поделилась в своем пресс-релизе.
За четвертый квартал общая выручка Apple выросла на 8% до $102,47 млрд против $94,93 млрд годом ранее. Прибыль на акцию, выручка и продажи iPhone стали рекордными для четвертого финквартала, а доход от сервисов — самым высоким в истории компании.

Ключевые результаты по направлениям:

  • iPhone +6% - $49,03 млрд;
  • Mac +13% - $8,7 млрд;
  • iPad — $6,95 млрд;
  • Сервисы (App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud) +15% - $28,75 млрд;
  • носимые устройства и аксессуары -0,3% - $9 млрд.
После обнародования отчета акции Apple на дополнительных торгах выросли на 2,3%, а с начала года их стоимость поднялась на 8,4%.
По материалам:
vctr.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems