Прибыль Apple выросла почти вдвое
Apple отчиталась о существенном росте прибыли в четвертом финансовом квартале 2025 года. По итогам отчета акции компании подорожали до рекордных $269,2.
Деталями компания поделилась в своем пресс-релизе.
За четвертый квартал общая выручка Apple выросла на 8% до $102,47 млрд против $94,93 млрд годом ранее. Прибыль на акцию, выручка и продажи iPhone стали рекордными для четвертого финквартала, а доход от сервисов — самым высоким в истории компании.
Ключевые результаты по направлениям:
- iPhone +6% - $49,03 млрд;
- Mac +13% - $8,7 млрд;
- iPad — $6,95 млрд;
- Сервисы (App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud) +15% - $28,75 млрд;
- носимые устройства и аксессуары -0,3% - $9 млрд.
После обнародования отчета акции Apple на дополнительных торгах выросли на 2,3%, а с начала года их стоимость поднялась на 8,4%.
