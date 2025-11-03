Прибыль Apple выросла почти вдвое 03.11.2025, 00:23 — Фондовый рынок

Прибыль Apple выросла почти вдвое

Apple отчиталась о существенном росте прибыли в четвертом финансовом квартале 2025 года. По итогам отчета акции компании подорожали до рекордных $269,2.

Деталями компания поделилась в своем пресс-релизе.

За четвертый квартал общая выручка Apple выросла на 8% до $102,47 млрд против $94,93 млрд годом ранее. Прибыль на акцию, выручка и продажи iPhone стали рекордными для четвертого финквартала, а доход от сервисов — самым высоким в истории компании.

Ключевые результаты по направлениям:

iPhone +6% - $49,03 млрд;

Mac +13% - $8,7 млрд;

iPad — $6,95 млрд;

Сервисы (App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud) +15% - $28,75 млрд;

носимые устройства и аксессуары -0,3% - $9 млрд.

После обнародования отчета акции Apple на дополнительных торгах выросли на 2,3%, а с начала года их стоимость поднялась на 8,4%.

