Geely презентовала электрифицированный аналог Toyota Camry за $10 000 (фото) 14.09.2025, 01:06 — Технологии&Авто

Geely презентовала электрифицированный аналог Toyota Camry за $10 000 (фото), Фото: Geely

В Китае представили новый Geely Galaxy Starshine 6. Дешевый семейный седан D-класса богато оснащен и имеет плагин-гибридную установку. Седан Geely Galaxy Starshine 6 EM-i (такое полное название модели) поступит в продажу к концу осени.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Отмечается, что новичок будет более доступным младшим братом Geely Galaxy A7, который сейчас продается по цене от $12 500. Следовательно, Starshine 6 обойдется примерно в 10 000 долларов.

Новый Geely Galaxy Starshine 6 имеет выразительный дизайн с широкой «пастью» радиаторной решетки и тоненькими фарами. У него арковидная крыша и профилированные боковины, а фонари соединены диодной полосой. По размерам седан похож на Toyota Camry.

Габариты Geely Galaxy Starshine 6:

длина — 4806 мм;

ширина — 1886 мм;

высота — 1490 мм;

колесная база — 2756 мм.

В салоне установили скошенный снизу руль, цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин. Бюджетная модель получила люк, подогрев сидений и камеры кругового обзора.

Новый Geely Galaxy Starshine 6 получил плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 111 л. с. и электромотором, мощность которого не раскрывается. Максимальную скорость ограничили на отметке 180 км/ч.

На выбор предложат батареи емкостью 8,5 и 17 кВт∙ч: в первом случае запас хода на электротяге составит 50 км, во втором — 100−125 км.

