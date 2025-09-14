Geely презентовала электрифицированный аналог Toyota Camry за $10 000 (фото)
В Китае представили новый Geely Galaxy Starshine 6. Дешевый семейный седан D-класса богато оснащен и имеет плагин-гибридную установку. Седан Geely Galaxy Starshine 6 EM-i (такое полное название модели) поступит в продажу к концу осени.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Отмечается, что новичок будет более доступным младшим братом Geely Galaxy A7, который сейчас продается по цене от $12 500. Следовательно, Starshine 6 обойдется примерно в 10 000 долларов.
Новый Geely Galaxy Starshine 6 имеет выразительный дизайн с широкой «пастью» радиаторной решетки и тоненькими фарами. У него арковидная крыша и профилированные боковины, а фонари соединены диодной полосой. По размерам седан похож на Toyota Camry.
Габариты Geely Galaxy Starshine 6:
- длина — 4806 мм;
- ширина — 1886 мм;
- высота — 1490 мм;
- колесная база — 2756 мм.
В салоне установили скошенный снизу руль, цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин. Бюджетная модель получила люк, подогрев сидений и камеры кругового обзора.
Новый Geely Galaxy Starshine 6 получил плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 111 л. с. и электромотором, мощность которого не раскрывается. Максимальную скорость ограничили на отметке 180 км/ч.
На выбор предложат батареи емкостью 8,5 и 17 кВт∙ч: в первом случае запас хода на электротяге составит 50 км, во втором — 100−125 км.
Поделиться новостью
Также по теме
В 2026 году выпустят электрический кроссовер Škoda Epiq (фото)
Geely презентовала электрифицированный аналог Toyota Camry за $10 000 (фото)
Представлен самый быстрый Porsche 911 в истории (фото)
Угрожает ли ИИ рабочим местам в Европе
ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за границы
Представлен новый бюджетник Renault Clio 2026 (фото)