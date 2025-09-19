0 800 307 555
ру
Самый дорогой суперкар современности будет продан на аукционе (фото)

Технологии&Авто
В Швейцарии выставили на аукцион уникальный суперкар Bugatti La Voiture Noire. 1500-сильный автомобиль существует в единственном экземпляре и новым стоил 19 миллионов долларов.
Эксклюзивное купе Bugatti La Voiture Noire 2019 продадут на специальных закрытых торгах с ограниченным доступом.
Суперкар Bugatti La Voiture Noire создали к 110-летию марки. Выпустили только одно такое купе, которое было продано примерно за $19 миллионов анонимному коллекционеру из Швейцарии. На то время это был самый дорогой новый автомобиль в мире.
Купе является трибьютом знаменитому Bugatti Type 57 SC Atlantic 1937 года и позаимствовало черты его дизайна — радиаторная решетка в виде подковы, «шов» на крыше и шесть выхлопных труб. Салон Bugatti La Voiture Noire украшен дорогой кожей и полированным алюминием.
В основе суперкара лежит Bugatti Chiron. Автомобиль оснащен 8,0-литровым 1500-сильным W16 с четырьмя турбинами. Максимальная скорость превышает 400 км/ч.
Bugatti La Voiture Noire демонстрировали на автосалоне в Женеве, а позже он принял участие в пробеге суперкаров в Хорватии на 1000 км. Пробег авто составляет 13 164 км.
