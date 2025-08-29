Инвестиции в искусственный интеллект дают новый импульс экономике США — Finance.ua
Инвестиции в искусственный интеллект дают новый импульс экономике США

Мир
По оценкам инвестиционного банка UBS, в 2025 году компании потратят на инфраструктуру ИИ 375 млрд долл. США, а в следующем году эта сумма может возрасти до $500 млрд.
Как сообщает New York Times, ссылаясь на данные Министерства торговли США, только инвестиции в программное обеспечение и компьютерное оборудование составляли четверть всего экономического роста в прошлом квартале. Традиционные отрасли, такие как строительство и энергетика, получают выгоду от бума ИИ, ведь компании, строящие центры обработки данных, охотно рассказывают инвесторам о новых возможностях.
Строительные и энергетические компании активно вовлекаются в «золотую лихорадку» ИИ. К примеру, Duos Technologies, предоставляющая аналитику для железных дорог, расширила свою деятельность на строительство небольших центров обработки данных. BioLargo, занимающаяся экологическими услугами, продает свои системы хранения энергии, а NANO Nuclear Energy видит новые возможности для своих малых реакторов.
По прогнозам Dodge Construction Network, строительство центров обработки данных к 2029 году будет расти в среднем на 13,2% ежегодно. Это гораздо быстрее, чем в любом другом отслеживаемом секторе. Даже американская компания Amrize, один из крупнейших поставщиков строительных материалов, разработала «оптимизированную для ИИ» бетонную смесь для центров обработки данных Meta.
Инвестиционный банк UBS сообщает, что в 2025 году компании потратят на инфраструктуру ИИ 375 млрд долл. США, а со следующего года эта сумма может вырасти до $500 млрд.
Несмотря на бурное развитие, экономисты предупреждают о возможных рисках. Главный экономист Raymond James Эухенио Алеман считает, что существует риск большой коррекции, если ожидания от ИИ не оправдаются, проводя параллели с крахом доткомов в 2001 году.
Однако эксперты считают, что резкий спад маловероятен, ведь финансирование центров обработки данных поступает из разных источников, а спрос на данные продолжает стремительно расти. Вакантность в арендованных дата-центрах почти нулевая, даже если ажиотаж вокруг ИИ спадет, потребность в них будет оставаться высокой. Главными ограничениями для роста становятся проблемы с обеспечением электроэнергией, водой и рабочей силой, а также сопротивление местных общин, которые ранее были рады приветствовать такие проекты.
