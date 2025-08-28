Италия запускает специальный «пивной поезд» на Октоберфест — цена билета — Finance.ua
Италия запускает специальный «пивной поезд» на Октоберфест — цена билета

В преддверии 200-го фестиваля в этом году было объявлено, что будет проложен специальный новый железнодорожный маршрут, который поможет любителям пива передвигаться по Европе в выходные.
Каждый год миллионы туристов со всего мира стекаются в немецкий регион Бавария, чтобы принять участие в празднованиях: поиграть в игры, отведать местную еду и напитки, а также одеться в традиционную одежду, пишет dailymail.
Новый ночной поезд будет курсировать из Рима в Мюнхен, отправляясь со станции Термини, а затем возвращаясь в Рим в понедельник.

Билеты

Билеты на поезд под названием «Мюнхенский экспресс» можно забронировать через RailBook в течение двух выходных: 26 сентября и 3 октября.
Билеты, забронированные до 7 сентября, стоят от 99 евро.
Рейс отправляется ровно в 20:00, но их также можно забронировать с других итальянских остановок, включая Верону, Тренто, Больцано, Брессаноне, Фортецци, Випитено, Колле-Изарко и Бреннеро.
Итальянская туристическая инициатива, управляющая этим сервисом, FS Treni Turistici Italiani, утверждает, что путешествие будет «комфортным и легким», а на борту будет доступно много освежающего янтарного напитка.
Пассажиры могут забронировать места или немного больше заплатить за кушет-вагон или спальный вагон, если желают отложить вечеринку и немного поспать.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

По материалам:
Finance.ua
Деньги
