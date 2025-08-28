В Польше возрастет минималка: сколько можно получать «на руки» в 2026 году — Finance.ua
В Польше возрастет минималка: сколько можно получать «на руки» в 2026 году

С 1 января 2026 года в Польше возрастет минимальная зарплата — с 4666 до 4806 злотых брутто. Это означает, что работники с трудовыми договорами будут получать около 3605,85 злотых «на руки».
Это повышение будет касаться примерно трех миллионов человек, хотя оно менее существенно, чем в 2023—2024 годах.
Об этом пишет inpoland.net.
Для тех, кто работает по договорам поручения (умова злеценя), минимальная почасовая ставка вырастет с 30,50 до 31,40 злотых.
Размер чистого дохода будет зависеть от уплаты взносов в ZUS и наличия налоговых льгот:
  • если исполнитель уплачивает полные взносы и налоги — его заработок будет около 3600 злотых нетто, как и у работников по трудовому договору;
  • студенты и молодежь до 26 лет, пользующиеся льготой PIT-0, могут получать почти полную сумму — около 4806 злотых нетто.
Изменения закреплены постановлением Совета министров и вступят в силу в начале 2026 года.

Справка Finance.ua:

  • в 2025 году минимальная заработная плата и минимальная почасовая ставка в Польше составляют:
     — минимальная заработная плата — 4 666,00 злотых брутто (увеличение на 366,00 злотых по сравнению с предыдущим годом),
     — минимальная почасовая ставка: 30,50 злотых брутто (увеличение на 2,40 злотых);
  • также напомним, что украинцы существенно поддерживают польскую экономику. В 2024 году они внесли в бюджет страны около 18,7 млрд злотых только через уплату налогов и социальных взносов.
Светлана Вышковская
