Какая помощь по частичной безработице предусмотрена для работодателей

Личные финансы
1
Пособие по частичной безработице — это вид государственной поддержки для застрахованных лиц, потерявших часть заработка или дохода. Выплаты предоставляются работникам и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), если они подверглись уменьшению объемов работы из-за обстоятельств, не зависящих от них.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Когда можно получить помощь

Основаниями для оказания помощи могут быть:
  • сокращение или остановка производства;
  • уменьшение объемов выполненных работ или оказанных услуг;
  • чрезвычайные ситуации экономического или технологического характера;
  • введение чрезвычайного или военного положения;
  • установление карантина.

Кто имеет право на выплаты

Помощь могут получить наемные работники и ФЛП, если они:
  • за последние шесть месяцев до наступления частичной безработицы уплачивали единый социальный взнос (ЕСВ);
  • имеют статус застрахованных лиц.

Основные условия получения помощи

  1. Если у работодателя остановка или сокращение производства продукции, выполнение работ или оказание услуг, и этот регресс охватил не менее 20% численности работников.
  2. Если уровень сокращения рабочего времени работников или ФЛП составляет 30% и больше в месяц.
  3. Если у работодателя или ФЛП отсутствует задолженность по уплате заработной платы, единого взноса и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование или задолженность перед государственным и местным бюджетом.
  4. Если работодатель уплатил за каждого работника или ФЛП, являющегося застрахованным лицом, единый взнос и страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование за последние 6 месяцев, предшествующие месяцу, в котором началась остановка или сокращение производства продукции, выполнение работ или предоставление услуг.
Максимальный размер пособия по частичной безработице не может превышать 50% минимальной заработной платы. Выплаты производятся до 180 календарных дней в течение трех лет.

Как подать заявление

Оформить помощь можно двумя способами:
  • онлайн — через электронный кабинет работодателя на сайте Государственной службы занятости с использованием электронной подписи;
  • лично — обратившись в центр занятости по месту осуществления деятельности.
Центр занятости рассматривает заявление до пяти рабочих дней, а уведомление о решении направляет в течение трех дней после принятия.
Напомним, в Украине уровень безработицы достиг самой низкой отметки с начала полномасштабного вторжения. Несмотря на рост занятых украинцев, уровень бедности не снижается.
По данным исследования Оценка рынка труда Украины 2024−2025 от Госслужбы занятости, 80% безработных украинцев хотят работать менее чем за 20 000 грн. Только 20% среди опрошенных указали желаемый уровень оплаты труда более 20 тыс. грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
