5 «плюшек» банковской карты, которые помогут делать сбережения Сегодня 17:02 — Личные финансы

5 «плюшек» банковской карты, которые помогут делать сбережения

Современная банковская карта — это не только инструмент для покупок или снятия наличных. Она может стать надежным помощником в формировании финансовой подушки, контроле затрат и даже в накоплении денежных средств.

Об этом сообщает Финкульт.

5 «плюшек» карты, чтобы помочь вам делать сбережения

1. Автоматическое откладывание средств

Настройте регулярные переводы с основного счета на отдельный сберегательный или «ячейку» в мобильном приложении банка. Это позволяет копить незаметно для бюджета.

2. Проценты на остаток

Некоторые банки начисляют проценты на средства, остающиеся на карте или на связанном с ней сберегательном счете — это способ получить дополнительный доход без усилий.

3. Контроль и прозрачность

Мобильное приложение показывает все расходы и поступления. Это помогает лучше понимать свои финансовые привычки и планировать бюджет.

4. Безопасность средств

В отличие от наличных, деньги на карте защищены. Если карта потеряна, ее можно мгновенно заблокировать и сохранить средства.

5. Бонусы и кешбэк

Банки часто предлагают программы лояльности — возврат части расходов или бонусные баллы за расчеты картой. Это еще один способ сэкономить.

Как эффективнее использовать карту для накоплений

Откройте карту или счет, предназначенный только для сбережений.

Установите автоплатеж, например, 10% от зарплаты ежемесячно на накопление.

Пользуйтесь «ячейками» или «конвертами» в приложении, чтобы собирать на конкретные цели.

Ежемесячно проверяйте свой прогресс и при необходимости корректируйте сумму отложений.

Читайте также: Рейтинг кредитных карт с кешбэком

Также специалисты советуют: чтобы не потерять доступ к своим средствам, заранее проверяйте срок действия карты. Получив новую, не забудьте обновить реквизиты во всех сервисах автоматических платежей, чтобы переводы происходили без задержек.

Банковская карта может стать не только удобной в повседневных расходах, но и действенным финансовым инструментом. Используйте ее разумно — и она поможет вам не только хранить, но и приумножать деньги.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.