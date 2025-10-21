США вводят новый сбор для иммигрантов: кого он касается
Министерство внутренней безопасности США и Служба гражданства и иммиграции (USCIS) вводит новый обязательный сбор для лиц, получающих или продлевающих гуманитарное разрешение на пребывание в стране (так называемый parole).
Согласно сообщению Федерального реестра, размер сбора составит 1000 долларов США. В последствии его могут ежегодно корректировать с учетом инфляции.
В Департаменте внутренней безопасности объясняют, что цель нового сбора — «повысить подотчетность» и уменьшить риски мошенничества при предоставлении гуманитарных разрешений.
Кого это касается
Платить придется людям, которые получают разрешение на временное пребывание в США без полноценной визы или грин-карты обычно в рамках гуманитарных программ, эвакуаций или временной защиты. Parole позволяет въехать в США или остаться там на время, пока рассматривается другой иммиграционный статус.
Под эту категорию подпадают и украинцы, прибывшие в США по программе Uniting for Ukraine (U4U). Так что для продления или получения разрешения на пребывание теперь нужно будет уплатить этот сбор.
Когда начнет действовать
С 16 октября 2025 года USCIS требует уплаты сбора перед одобрением запроса на условно-досрочное освобождение (parole или повторное re-parole).
Оплату нужно будет произвести после получения подтверждения о возможности предоставления разрешения согласно инструкциям, которые пришлет служба. Без этого решение не будет принято.
Кто освобождается от уплаты
Список исключений еще прорабатывают — он будет опубликован в Федеральном реестре позже. Вероятно, в него могут войти отдельные гуманитарные категории, включая украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.
