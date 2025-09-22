Сбор в 100 тыс. долл. за рабочие визы в США — объяснение Сегодня 14:23 — Личные финансы

Сбор в 100 тыс. долл. за рабочие визы в США — объяснение

сбор в размере 100 тысяч долларов за подачу заявки на получение рабочей визы H-1B. С 21 сентября вступил в силу указ президента США Дональда Трампа, которым он ввел

Об этом пишет Axios , которое со ссылкой на представителя Белого дома объяснило, кому этот сбор не нужно будет платить.

К кому не применят

Новую плату не будут применять к владельцам действительных виз, которые повторно въезжают в США. В публикации объясняется, что это уточнение важно, поскольку приказ Трампа некоторые юристы восприняли неправильно: юристы поняли, что якобы и с существующих владельцев немедленно начнут взимать этот сбор, поэтому они в панике начали советовать своим клиентам вернуться в США в субботу, т. е. до того, как этот указ вступит в силу.

В пятницу, 19 сентября, глава Белого дома подписал указ, обязывающий владельцев виз H-1B или их корпоративных спонсоров уплачивать ежегодный сбор в размере 100 000 долларов за визу.

Указывается, что эти визы используют для своих работников крупнейшие работодатели, в частности такие технологические компании, как Microsoft и Amazon и аутсорсинговые компании, как Cognizant.

Прогнозируется, что это может означать новую финансовую нагрузку в размере более 1 миллиарда долларов в год.

Указ вступил в силу с 21 сентября. Некоторые юристы из текста документа поняли, что сбор будет применяться ко всем тем, кто имеет визу H-1B, даже к тем, чья виза уже была утверждена, но которые по каким-то причинам находятся за пределами США.

Ранее Президент США подписал указ о запуске новой визовой программы Trump Gold Card («Золотая карта Трампа»), позволяющей физическим лицам и корпорациям получить ускоренное право на жительство в США.

Известно, что стоимость карты составит 1 млн долларов для физических лиц и 2 млн долларов для корпораций. Как заявляет Трамп, это должно привлечь миллиарды долларов, которые будут направлены на снижение налогов и государственного долга США.

Речь шла о таких условиях получения карты:

заявители должны подать документы и уплатить безвозвратный регистрационный сбор;

после этого они будут проходить ускоренную проверку Службой гражданства и иммиграции США;

в случае одобрения владельцу выдается карта, которая будет действовать на территории всех 50 штатов и будет предоставлять статус постоянного резидента в рамках виз EB-1 или EB-2.

Справка Finance.ua:

Более 1,2 миллиона иммигрантов отставили рабочую силу США с января по конец июля, свидетельствуют предварительные данные Бюро переписи населения, проанализированные Исследовательским центром Pew. Это первое значительное сокращение числа иностранных работников после того, как в 2023 году число нелегально находящихся в стране людей достигло рекордных 14 миллионов.

