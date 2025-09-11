Администрация Трампа предлагает денежное вознаграждение за идеи сокращения госрасходов Сегодня 19:38 — Мир

Администрация Дональда Трампа предложила новую программу по сокращению расходов на государственные контракты: федеральные служащие смогут получить до $10 тыс. за идеи, которые приведут к подтвержденной экономии бюджетных средств.

автор идеи получит до 5% сэкономленной суммы, но не более $10 тыс. Как сообщает Bloomberg, Министерство финансов призвало работников, непосредственно взаимодействующих с подрядчиками, подавать предложения по уменьшению или отмене контрактов в своих сферах. Если сокращение будет одобрено Казначейством и Администрацией общих служб (GSA),

Пока что инициатива распространяется только на сотрудников Минфина. В то же время, министр финансов Скотт Бессент заявил, что модель можно масштабировать на все федеральное правительство.

«Мы с нетерпением ждем сотрудничества с нашими партнерами в администрации Трампа, чтобы обеспечить разумное и эффективное расходование каждого доллара налогоплательщика», — подчеркнул он.

Подобная практика уже применялась при Бараке Обаме. Тогда действовала программа SAVE, которая стимулировала служащих подавать предложения по экономии. Прямого денежного вознаграждения не было, однако инициатива собрала более 38 тыс. идей, среди которых — прекращение автоматической рассылки печатного Федерального реестра тысячам госслужащих.

Новая программа стала продолжением инициативы GSA «Защитим расходы», направленной на пересмотр консалтинговых контрактов. Ранее правительство требовало от таких компаний, как McKinsey & Co. и Boston Consulting Group доказать ценность своих услуг для бюджета.

Усилия по оптимизации расходов также связаны с работой Департамента эффективности правительства (DOGE), созданного при поддержке Илона Маска. Хотя Маск в мае оставил инициативу, Трамп в феврале подписал указ, обязывающий учреждения пересматривать контракты и грантовые выплаты, обеспечивать прозрачность и более жестко контролировать расходы сотрудников.

