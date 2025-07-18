Когда возобновят конкурсы для назначения на должности госслужбы — Finance.ua

Когда возобновят конкурсы для назначения на должности госслужбы Сегодня 12:33 — Казна и Политика

Когда возобновят конкурсы для назначения на должности госслужбы

возобновлению конкурсов на должности государственной службы. Кабмин поддержал законопроект 13478 пона должности государственной службы.

Этот законопроект был подготовлен Нацагентством по вопросам госслужбы (НАГС) в соответствии с Ukraine Facility Plan, за выполнение которого Украина получает средства от ЕС.

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Законопроект предусматривает:

возобновление конкурсов на должности государственной службы и сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые назначены лица во время действия военного положения без конкурса;

полномочия субъекта назначения принимать решение о продлении прохождения службы государственными служащими и должностными лицами местного самоуправления, назначенными без конкурса (для сохранения времени и бюджетных ресурсов, а также сохранения профессиональных и патриотичных лиц на государственной службе);

возможность назначения без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на должности государственной службы, на должности в органах местного самоуправления, находящихся на территориях, где ведутся боевые действия;

введение кадрового и кандидатского резерва, адаптации государственного служащего;

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внедрение механизмов карьерного продвижения государственных служащих путем применения возможности перевода на высшие должности государственной службы в пределах категории должностей в течение одного года после получения отличной оценки по результатам ежегодного оценивания;

введение приоритета ветеранов и ветеранок при вступлении в должности государственной службы, при условии равной профессиональной компетентности кандидатов;

закрепление политической беспристрастности, политической нейтральности и повышение профессионализма Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы;

введение проведения специальной проверки кандидатов на должности государственной службы категории «А» перед собеседованием с субъектом назначения (относительно кандидатур, определенных Комиссией по вопросам высшего коррупуса государственной службы);

отмена увольнения с должности государственной службы за одну негативную оценку;

уточнение критериев увольнения государственного служащего, назначенного на государственную службу на условиях контракта (статья 31−1 Закона);

исключение лишних и ничтожных (таких, которые невозможно реализовать) положений относительно контрактов о прохождении государственной службы;

уточнение терминологии Закона, а также включение в Закон базовых положений применения информационной системы управления человеческими ресурсами в государственных органах;

введение реализации гарантий возвращения на работу для государственных служащих, избранных на выборные должности;

другие изменения, направленные на однозначное понимание и внедрение положений Закона, а также улучшение качества процедур вступления, прохождения и прекращения государственной службы.

Переходные положения законопроекта предполагают следующее.

Конкурсы на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, которые занимают лица, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, объявляются:

на должности в органах местного самоуправления — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;

на должности государственной службы категории «А» — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 9 месяцев;

на должности государственной службы категории «Б» — с 1 июля 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;

на должности государственной службы категории «В» — с 1 сентября 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 18 месяцев.

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Предельный срок пребывания лица в должности, на которую он назначен до вступления в силу настоящего Закона в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, составляет:

для должностей государственной службы категорий «А» и «Б» — 18 месяцев со дня возобновления конкурсов на такие должности;

со дня возобновления конкурсов на такие должности; для должностей государственной службы категории «В» и должностей в органах местного самоуправления — 24 месяца со дня возобновления конкурсов.

на 15 млн грн. Среди полностью изученных деклараций 46% содержат нарушения на общую сумму 1 856,1 млн грн. Все ошибки связаны с неправильно указанными суммами в декларациях. Разница заключается в размерах неточностей: потерявшиеся суммы меньше или больше 500 прожиточных минимумов. Ранее писали , что должностные лица «ошибаются» в своих декларациях в среднемСреди полностью изученных деклараций 46% содержат нарушения на общую сумму 1 856,1 млн грн. Все ошибки связаны с неправильно указанными суммами в декларациях. Разница заключается в размерах неточностей: потерявшиеся суммы меньше или больше 500 прожиточных минимумов.

наибольшую зарплату получают чиновники Антимонопольного комитета. В то же время Средняя зарплата в АМКУ составляет 118,7 тыс. гривен. В комитете работают 268 человек, а зарплата руководства составляет в среднем 215 тыс. гривен в месяц.

На втором месте в рейтинге — Министерство юстиции, где 997 работников получают в среднем 100,5 тыс. гривен. На руководящих должностях в министерстве зарплата составляет около 143 тыс. гривен.

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