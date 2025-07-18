Когда возобновят конкурсы для назначения на должности госслужбы — Finance.ua

Когда возобновят конкурсы для назначения на должности госслужбы
Кабмин поддержал законопроект 13478 по возобновлению конкурсов на должности государственной службы.
Этот законопроект был подготовлен Нацагентством по вопросам госслужбы (НАГС) в соответствии с Ukraine Facility Plan, за выполнение которого Украина получает средства от ЕС.
Законопроект предусматривает:
- возобновление конкурсов на должности государственной службы и сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые назначены лица во время действия военного положения без конкурса;
- полномочия субъекта назначения принимать решение о продлении прохождения службы государственными служащими и должностными лицами местного самоуправления, назначенными без конкурса (для сохранения времени и бюджетных ресурсов, а также сохранения профессиональных и патриотичных лиц на государственной службе);
- возможность назначения без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на должности государственной службы, на должности в органах местного самоуправления, находящихся на территориях, где ведутся боевые действия;
- введение кадрового и кандидатского резерва, адаптации государственного служащего;
- внедрение механизмов карьерного продвижения государственных служащих путем применения возможности перевода на высшие должности государственной службы в пределах категории должностей в течение одного года после получения отличной оценки по результатам ежегодного оценивания;
- введение приоритета ветеранов и ветеранок при вступлении в должности государственной службы, при условии равной профессиональной компетентности кандидатов;
- закрепление политической беспристрастности, политической нейтральности и повышение профессионализма Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы;
- введение проведения специальной проверки кандидатов на должности государственной службы категории «А» перед собеседованием с субъектом назначения (относительно кандидатур, определенных Комиссией по вопросам высшего коррупуса государственной службы);
- отмена увольнения с должности государственной службы за одну негативную оценку;
- уточнение критериев увольнения государственного служащего, назначенного на государственную службу на условиях контракта (статья 31−1 Закона);
- исключение лишних и ничтожных (таких, которые невозможно реализовать) положений относительно контрактов о прохождении государственной службы;
- уточнение терминологии Закона, а также включение в Закон базовых положений применения информационной системы управления человеческими ресурсами в государственных органах;
- введение реализации гарантий возвращения на работу для государственных служащих, избранных на выборные должности;
- другие изменения, направленные на однозначное понимание и внедрение положений Закона, а также улучшение качества процедур вступления, прохождения и прекращения государственной службы.
Переходные положения законопроекта предполагают следующее.
Конкурсы на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, которые занимают лица, назначенные в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, объявляются:
- на должности в органах местного самоуправления — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;
- на должности государственной службы категории «А» — с 1 июня 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 9 месяцев;
- на должности государственной службы категории «Б» — с 1 июля 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 12 месяцев;
- на должности государственной службы категории «В» — с 1 сентября 2026 года. Предельный срок объявления таких конкурсов составляет 18 месяцев.
Предельный срок пребывания лица в должности, на которую он назначен до вступления в силу настоящего Закона в период действия военного положения без проведения конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, составляет:
- для должностей государственной службы категорий «А» и «Б» — 18 месяцев со дня возобновления конкурсов на такие должности;
- для должностей государственной службы категории «В» и должностей в органах местного самоуправления — 24 месяца со дня возобновления конкурсов.
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