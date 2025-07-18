В Украине не хватает водителей — Finance.ua

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В Украине не хватает водителей

Казна и Политика
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В Украине не хватает водителей
В Украине не хватает водителей
В украинской транспортной отрасли сформировался дефицит в 30 000 — 40 000 водителей грузовиков.
По данным заместителя главы Минразвития территорий Сергея Деркача, из-за кадрового дефицита простаивает около 1/3 всего парка указанных авто, пишет wheel-news.com.
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На некоторых предприятиях нет водителей даже для новых машин. Для решения проблемы ведомство инициирует обучающие программы, ориентированные на женщин, ветеранов и молодежи.
Ситуация с бронированием сотрудников от мобилизации частично стабилизировалась: компании могут забронировать до 50% персонала. Однако ключевой задачей остается сохранение и переквалификация кадров для закрытия вакансий водителей.
Как пишет Госслужба занятости, за первое полугодие 2025 года в Украине больше всего работников ищут в сфере обслуживания, услуг, производства, образования и медицины. Спрос сохраняется и на представителей рабочих профессий, а также неквалифицированный труд.
В то же время работодатели остро ощущают недостаток именно специалистов со специальными навыками и специалистов с высшим образованием.
По материалам:
Finance.ua
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