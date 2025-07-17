В Госслужбе занятости сообщили, какие профессии в Украине будут больше всего нужны после войны — Finance.ua
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В Госслужбе занятости сообщили, какие профессии в Украине будут больше всего нужны после войны

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В Госслужбе занятости сообщили, какие профессии в Украине будут больше всего нужны после войны
В Госслужбе занятости сообщили, какие профессии в Украине будут больше всего нужны после войны
За первое полугодие 2025 года в Украине больше всего работников ищут в сферах обслуживания, услуг, производства, образования и медицины. Спрос сохраняется и на представителей рабочих профессий, а также неквалифицированный труд.
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В то же время работодатели остро ощущают недостаток именно специалистов со специальными навыками и специалистов с высшим образованием.
Специалисты Государственной службы занятости прогнозируют, что после окончания войны структура спроса останется похожей. Больше всего будут искать тех, кто сможет обеспечить восстановление страны и ее развитие.

Армия останется ключевым работодателем

Даже после завершения активной фазы боевых действий, армия потребует стабильного пополнения. Подготовка военных специалистов станет длиннее, а требования к новобранцам — выше. Речь идет об обеспечении безопасности в новых условиях, в частности, на освобожденных территориях.

Медики

Система здравоохранения столкнется с повышенной нагрузкой. В больницах не хватает кадров, особенно хирургов, кардиологов, физиотерапевтов, специалистов по массажу и реабилитации. Их роль будет критической в послевоенный период.

Строители

Строительная отрасль — одна из важнейших для послевоенного восстановления. Работодатели уже сейчас формируют спрос на сварщиков, маляров, каменщиков, слесарей, штукатуров, плотников, сантехников и других представителей строительных профессий.
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Энергетики

Война всерьез ударила по энергетической инфраструктуре. Для ее восстановления потребуются инженеры, электромонтеры, проектанты, техники, химики, разработчики и метеоэнергетики. Это одно из ключевых направлений, где не хватает специалистов.

Правоохранители

Потребность в судьях, следователях, прокурорах, сотрудниках полиции, СБУ и антикоррупционных органов будет только расти.

ІТ-специалисты:

Спрос на программистов, специалистов по кибербезопасности и защите персональных данных будет оставаться стабильно высоким. В послевоенной экономике цифровые сервисы и безопасная ІТ-инфраструктура будут критически важны.

Специалисты оборонной промышленности

Развитие собственного военно-промышленного комплекса нуждается в инженерах, конструкторах, экономистах и ученых. Особенно актуальными будут кадры для предприятий, работающих в сотрудничестве с международными партнерами.

Транспортная сфера: новая логистика для новой экономики

Во время войны изменилась логистическая карта страны. В будущем это потребует большого количества водителей, диспетчеров, железнодорожников, логистов и экспедиторов для обеспечения перевозок материалов и товаров.

Психологи

Массовые травмы, потери, стресс и ПТСР — серьезный вызов для общества. Квалифицированные психологи, психотерапевты и кризисные консультанты будут играть большую роль в реабилитации как военных, так и гражданского населения.
По материалам:
РБК-Україна
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