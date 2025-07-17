В США представили собственную недорогую версию иранского «Шахеда» — Finance.ua
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В США представили собственную недорогую версию иранского «Шахеда»

Финтех и Карты
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В США представили собственную недорогую версию иранского «Шахеда»
В США представили собственную недорогую версию иранского «Шахеда»
В США представили новую беспилотную систему LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), позиционирующуюся как дешевый и функциональный аналог иранского дрона Shahed-136. Об этом пишет Defence Blog.
Презентация дрона, на которой присутствовал министр обороны США Пит Хегсет, состоялась во внутреннем дворе Пентагона в рамках демонстрации автономных систем многодоменных операций. Разработчиком БПЛА является аризонская компания SpektreWorks.
LUCAS классифицируется как надежный и экономически эффективный беспилотник, пригодный для использования в сложных условиях с минимальными логистическими потребностями. Он имеет открытую архитектуру, которая позволяет интегрировать разные типы полезной нагрузки — от разведки до ударных миссий и коммуникационной поддержки.
Аппарат может функционировать как целевая мишень или как боевой дрон с опциональным питанием. Среди доступных вариантов запуска — старт с грузовика или с помощью ракетного ускорителя. Это позволяет быстро развертывать систему без специальной подготовки персонала.
LUCAS способен автономно взаимодействовать с другими аппаратами и выполнять удары, используя сетевые центрические возможности, с более низкими затратами по сравнению с традиционными платформами. Бортовая сеть дрона поддерживает дистанционное переключение оборудования во время полета и питания от источников 28V и 12V.
Ожидается, что LUCAS также будет играть роль ретранслятора. По данным SpektreWorks, система уже прошла испытание и готова к производству.
Аналитики считают, что LUCAS сможет усилить потенциал США для рассредоточенных операций, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.
По материалам:
Економічна Правда
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