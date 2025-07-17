В США представили собственную недорогую версию иранского «Шахеда» — Finance.ua

В США представили собственную недорогую версию иранского «Шахеда» Сегодня 23:24 — Финтех и Карты

В США представили собственную недорогую версию иранского «Шахеда»

В США представили новую беспилотную систему LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), позиционирующуюся как дешевый и функциональный аналог иранского дрона Shahed-136. Об этом пишет Defence Blog.

Презентация дрона, на которой присутствовал министр обороны США Пит Хегсет, состоялась во внутреннем дворе Пентагона в рамках демонстрации автономных систем многодоменных операций. Разработчиком БПЛА является аризонская компания SpektreWorks.

LUCAS классифицируется как надежный и экономически эффективный беспилотник, пригодный для использования в сложных условиях с минимальными логистическими потребностями. Он имеет открытую архитектуру, которая позволяет интегрировать разные типы полезной нагрузки — от разведки до ударных миссий и коммуникационной поддержки.

Аппарат может функционировать как целевая мишень или как боевой дрон с опциональным питанием. Среди доступных вариантов запуска — старт с грузовика или с помощью ракетного ускорителя. Это позволяет быстро развертывать систему без специальной подготовки персонала.

LUCAS способен автономно взаимодействовать с другими аппаратами и выполнять удары, используя сетевые центрические возможности, с более низкими затратами по сравнению с традиционными платформами. Бортовая сеть дрона поддерживает дистанционное переключение оборудования во время полета и питания от источников 28V и 12V.

Ожидается, что LUCAS также будет играть роль ретранслятора. По данным SpektreWorks, система уже прошла испытание и готова к производству.

Аналитики считают, что LUCAS сможет усилить потенциал США для рассредоточенных операций, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.