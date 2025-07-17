Трамп: торговое соглашение с ЕС «возможно» — Finance.ua

Трамп: торговое соглашение с ЕС «возможно» Сегодня 20:20

Соединенные Штаты очень близки к заключению торгового соглашения с Индией, в то время как соглашение может быть достигнуто и с Европой, но еще слишком рано говорить о том, может ли быть достигнуто соглашение с Канадой.

Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью, вышедшем в среду на радиостанции Real America’s Voice, передает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters

Чтобы добиться того, что Трамп считает лучшими условиями с торговыми партнерами и способами сокращения огромного торгового дефицита США, его администрация ведет переговоры о торговых соглашениях до 1 августа, когда пошлины на большую часть американского импорта должны снова повыситься.

«Мы очень близки к Индии, и… мы могли бы заключить соглашение с (ЕС)», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, какие торговые соглашения находятся на горизонте.

Комментарии Трампа появились в то время, когда еврокомиссар по торговле Марош Шефчович направлялся в Вашингтон для обсуждения тарифов, а индийская торговая делегация прибыла в Вашингтон в понедельник для проведения новых переговоров.

«(Европейский) Союз был жестоким, а сейчас они очень добрые. Они хотят заключить соглашение, и оно будет значительно отличаться от того, которое мы имели в течение многих лет», — добавил он.

«Мы можем заключить соглашение с Европой. Вы знаете, я очень безразличен к этому», — сказал Трамп, утверждая, что он рассматривает письмо, которое он направил в ЕС, как соглашение.

Отвечая на вопрос о перспективах соглашения с Канадой, которая, как и ЕС, готовит контрмеры, если переговоры с США не приведут к соглашению, Трамп сказал: «Пока рано говорить об этом».

Его комментарий совпадает с оценкой премьер-министра Канады Марка Карни, который ранее в среду заявил, что соглашение, которое подойдет канадским рабочим, еще не обсуждается.

Трамп также сказал, что предположительно введет общий тариф в размере 10% или 15% для меньших стран.

Економічна Правда По материалам:

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