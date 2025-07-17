Каким будет новый складной iPhone: прогнозируемая цена — Finance.ua

Каким будет новый складной iPhone: прогнозируемая цена
Аналитики инвестиционного банка UBS прогнозируют, что цена на складной iPhone в США составит от $1800 до $2000, пишет itechua.
Если этот прогноз сбудется, новинка станет самым дорогим айфоном в истории Apple — даже дороже модели Pro Max, стартовая стоимость которой начинается от $1199.
Базовая цена MacBook Pro в США составляет $1599.
Как у Samsung
По сравнению с конкурентами, Samsung Galaxy Fold 7 продается от $1999, поэтому складной iPhone попадет в схожий ценовой сегмент, что и другие топовые складные смартфоны.
Недавно появилась новая утечка о толщине устройства. В китайской соцсети Weibo инсайдер под ником Instant Digital сообщил, что толщина складывающегося iPhone в разложенном состоянии будет составлять не менее 4,8 мм. Ранее аналитик Мин-Чи Куо прогнозировал толщину 4,5 мм, но эта цифра может оказаться недостижимой.
Для сравнения: Samsung Galaxy Fold 7 в разложенном виде имеет толщину 4,2 мм. Даже по самым оптимистичным оценкам, складной iPhone будет толще конкурента. При этом Samsung выпускает складные смартфоны с 2019 года, а Apple готовится войти в этот сегмент.
Ранее в июле 2025 года компания Samsung представила новый флагманский складной смартфон Galaxy Fold 7, получивший звание самого тонкого в мире среди устройств своего класса. Этот прорыв позволил бренду оставить позади ведущих китайских производителей, ранее удерживавших лидерство в сегменте ультратонких складных смартфонов.
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