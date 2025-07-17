Каким будет новый складной iPhone: прогнозируемая цена — Finance.ua

Каким будет новый складной iPhone: прогнозируемая цена Сегодня 22:22 — Фондовый рынок

Каким будет новый складной iPhone: прогнозируемая цена

составит от $1800 до $2000, пишет Аналитики инвестиционного банка UBS прогнозируют, что цена на складной iPhone в СШАпишет itechua.

Если этот прогноз сбудется, новинка станет самым дорогим айфоном в истории Apple — даже дороже модели Pro Max, стартовая стоимость которой начинается от $1199.

Базовая цена MacBook Pro в США составляет $1599.

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Как у Samsung

По сравнению с конкурентами, Samsung Galaxy Fold 7 продается от $1999, поэтому складной iPhone попадет в схожий ценовой сегмент, что и другие топовые складные смартфоны.

Недавно появилась новая утечка о толщине устройства. В китайской соцсети Weibo инсайдер под ником Instant Digital сообщил , что толщина складывающегося iPhone в разложенном состоянии будет составлять не менее 4,8 мм. Ранее аналитик Мин-Чи Куо прогнозировал толщину 4,5 мм, но эта цифра может оказаться недостижимой.

Для сравнения: Samsung Galaxy Fold 7 в разложенном виде имеет толщину 4,2 мм. Даже по самым оптимистичным оценкам, складной iPhone будет толще конкурента. При этом Samsung выпускает складные смартфоны с 2019 года, а Apple готовится войти в этот сегмент.

Ранее в июле 2025 года компания Samsung представила новый флагманский складной смартфон Galaxy Fold 7, получивший звание самого тонкого в мире среди устройств своего класса. Этот прорыв позволил бренду оставить позади ведущих китайских производителей, ранее удерживавших лидерство в сегменте ультратонких складных смартфонов.

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