Планируют ли в Украине новое повышение налогов (ответ ВР) — Finance.ua

Планируют ли в Украине новое повышение налогов (ответ ВР) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Планируют ли в Украине новое повышение налогов (ответ ВР)

Украине понадобится больше расходов на оборону. В отличие от прошлого года, налоги повышать не планируют.

Об этом сказала председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, сообщается в ее заявлении в ходе дискуссии ЦЭС.

«Мы не планируем повышение налогов. Однозначно», — сказала депутат.

Пидласа сообщила, что Верховная Рада уже приняла в первом чтении увеличение расходов на оборону на 412 млрд гривен. Дополнительная потребность возникла из-за уменьшения международной помощи и большей интенсивности боевых действий.

Читайте также Минфин планирует повысить налоги и послабить банковскую тайну — нардеп

Глава Бюджетного комитета заявила, что во втором чтении изменения в бюджет будут приняты 19−20 августа.

Она сомневается, что в 2025 году будет еще одно увеличение расходов на оборону, поскольку найти средства на это нереалистично.

В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону заложены в сумме 2,223 трлн гривен. В первом квартале расходы на обороноспособность и безопасность Украины выросли до 73,5% от общего объема госбюджета.

Справка Finance.ua:

Поступления с НДФЛ (налог на доход физического лица) за первое полугодие увеличились на 21,2% по сравнению с показателем прошлого года. В общей сложности налогоплательщики уплатили 292,3 млрд гривен. Эта сумма на 51,2 млрд грн превышает прошлогоднюю. Об этом рассказала и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

На протяжении нескольких месяцев лидерами по уплате остаются:

Киев — 68,2 млрд грн,

Днепропетровская область — 28,9 млрд грн,

Львовская область — 19,8 млрд грн,

Киевская область — 17,5 млрд гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.