Українці стали частіше сплачувати податки з доходів, — ДПС Сьогодні 15:46

Українці стали частіше сплачувати податки з доходів, — ДПС

Надходження з ПДФО за перше півріччя збільшилося на 21,2% порівняно з минулорічним показником. Загалом платники податків сплатили 292,3 млрд гривень. Ця сума на 51,2 млрд грн перевищує торішню.

Про це розповіла в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Впродовж кількох місяців лідерами за сплатою залишаються:

Київ — 68,2 млрд грн,

Дніпропетровська область — 28,9 млрд грн,

Львівська область — 19,8 млрд грн,

Київська область - 17,5 млрд гривень.

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Найбільше зростання ПДФО у великих регіонах та містах цілком логічно повʼязане зі зростанням значного попиту на послуги. Крім того, тут вищі зарплати та обсяг офіційного працевлаштування.

«Водночас продовжуємо системну роботу з платниками податків щодо виведення діяльності з „тіні“. Щоб було більше мотивації працювати цивілізовано, за єдиними правилами та підходами. Підвищуємо і ефективність адміністрування податків», — сказала Леся Карнаух.

Нагадаємо, самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.

Як повернути сплачений ПДФО

Громадяни можуть отримати податкову знижку за витратами на благодійність, понесеними у 2024 році.

Податківці зазначають , що для отримання знижки фізичним особам-платникам ПДФО необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи та документи, які підтверджують понесені витрати за минулий рік, не пізніше 31 грудня 2025 року.

Умови для отримання податкової знижки:

Кошти або майно були передані тільки неприбутковим організаціям, які зареєстровані в Україні та внесені до Реєстру неприбуткових організацій на дату передачі коштів або майна.

Знижка надається на суму витрат, які не перевищують 4% загального оподатковуваного доходу платника податків за звітний рік.

Документи, які підтверджують витрати:

квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери;

копії договорів (за наявності).

Документи мають містити інформацію про благодійника та отримувача внеску.

Копії підтверджуючих документів подаються разом з податковою декларацією. Оригінали документів не подаються, але зберігаються у платника протягом строку давності.

Також фахівці звертають увагу, якщо переказ зроблено на особисті рахунки волонтерів — така сума не враховується у податковій знижці. Внески на спеціальні рахунки, наприклад, Національного банку України або UNITED24, не дають права на знижку, оскільки ці юридичні особи не є неприбутковими організаціями.

Тому варто перевіряти відображення юридичних осіб у відповідних реєстрах під час підрахунку витрат, які можна віднести до податкової знижки.

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