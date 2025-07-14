Украинцы стали чаще платить налоги с доходов, — ГНС Сегодня 15:46

Украинцы стали чаще платить налоги с доходов, — ГНС

Поступления от НДФЛ за первое полугодие увеличились на 21,2% по сравнению с прошлогодним показателем. В общей сложности налогоплательщики уплатили 292,3 млрд гривен. Эта сумма на 51,2 млрд грн превышает прошлогоднюю.

Об этом рассказала и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

На протяжении нескольких месяцев лидерами по оплате остаются:

Киев — 68,2 млрд грн,

Днепропетровская область — 28,9 млрд грн,

Львовская область — 19,8 млрд грн,

Киевская область — 17,5 млрд. гривен.

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Наибольший рост НДФЛ в крупных регионах и городах вполне логично связан с ростом спроса на услуги. Кроме того, здесь более высокие зарплаты и объем официального трудоустройства.

«В то же время продолжаем системную работу с налогоплательщиками по выводу деятельности из „тени“. Чтобы было больше мотивации работать цивилизованно, по единым правилам и подходам. Повышаем и эффективность администрирования налогов», — сказала Леся Карнаух.

Напомним, самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы.

Как вернуть уплаченный НДФЛ

Граждане могут получить налоговую скидку по расходам на благотворительность, понесенным в 2024 году.

Налоговики отмечают , что для получения скидки физическим лицам-плательщикам НДФЛ необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах и документы, подтверждающие понесенные расходы за прошлый год, не позднее 31 декабря 2025 года.

Условия получения налоговой скидки:

Средства или имущество были переданы только неприбыльным организациям, зарегистрированным в Украине и внесенным в Реестр неприбыльных организаций на дату передачи средств или имущества.

Скидка предоставляется на сумму расходов, не превышающих 4% от общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика за отчетный год.

Документы, подтверждающие расходы:

квитанции, фискальные или товарные чеки, прибыльные кассовые ордера;

копии договоров (при наличии).

Документы должны содержать информацию о благотворителе и получателе взноса.

Копии подтверждающих документов подаются вместе с налоговой декларацией. Оригиналы документов не подаются, но хранятся у плательщика в течение срока давности.

Также специалисты обращают внимание, если перевод сделан на личные счета волонтеров — такая сумма не учитывается в налоговой скидке. Взносы на специальные счета, например Национального банка Украины или UNITED24, не дают права на скидку, поскольку эти юридические лица не являются неприбыльными организациями.

Поэтому следует проверять отражение юридических лиц в соответствующих реестрах при подсчете расходов, которые можно отнести к налоговой скидке.

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