Кто имеет право на налоговую скидку (как ее получить) — Finance.ua

Кто имеет право на налоговую скидку (как ее получить) Сегодня 21:06 — Личные финансы

Кто имеет право на налоговую скидку (как ее получить)

У украинцев есть возможность воспользоваться налоговой скидкой. Это право предусмотрено для плательщиков налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые в течение года осуществляли расходы, подлежащие компенсации из бюджета.

Об этом напоминает Главное управление ГНС в Полтавской области.

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С 1 января по 31 декабря 2025 можно подавать документы на получение налоговой скидки по расходам 2024 года.

Кто имеет право на налоговую скидку

Налоговую скидку, согласно статье 166 Налогового кодекса Украины, могут получить физические лица — граждане Украины, которые:

получают доходы в виде заработной платы, из которых удержан НДФЛ;

в отчетном году у них были такие фактические расходы, которые определены Налоговым кодексом Украины.

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К расходам, которые включаются в налоговую скидку, относятся:

Оплата обучения — за себя или членов семьи первой степени родства или лица, над которым установлена ​​опека или попечительство, если средства уплачены украинским учебным заведениям.

Пожертвования и благотворительные взносы — в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, но не более 4% от общего дохода.

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Оплата за пользование ипотечным жилищным кредитом — часть суммы процентов за пользование кредитом.

Страховые платежи и пенсионные взносы — по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения, по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом.

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Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии — оплата вспомогательных репродуктивных технологий, но не более суммы, равной трети дохода в виде заработной платы за отчетный налоговый год.

Оплата государственных услуг — стоимость государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины.

Расходы на строительство (приобретение) доступного жилья — суммы расходов на уплату расходов на строительство (приобретение) доступного жилья.

Расходы на аренду жилья — для внутренне перемещенных лиц (при определенных условиях).

Расходы на приобретение акций предприятия Дія. Сіті — расходы на приобретение акций, эмитентом которых является юридическое лицо, которое получило статус резидента Дія.Сіті.

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Как получить налоговую скидку

Налогоплательщик подает декларацию об имущественном положении и доходах в контролирующий орган, в котором состоит на учете.

К декларации прилагаются подтверждающие документы (копии квитанции, чеков, платежных поручений, копии договоров о предоставлении услуг, документы о степени родства и т. п. ), а также паспорт и идентификационный код.

Налоговая декларация подается на выбор налогоплательщика одним из следующих способов:

а) лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета;

б) отправляется по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

в) через электронный кабинет плательщика.

Справка Finance.ua:

Даже во время войны предприятия и ФЛП в Украине могут на определенный промежуток времени освобождаться от уплаты налогов, или получить на них скидку. Это можно сделать, если оформить налоговые каникулы. Специалисты адвокатского объединения «Бачинский и партнеры» рассказали, кто может их получить. Эксперты объяснили, что чаще всего каникулы применяются в период экономической стагнации с целью поддержки предприятий.

Претендовать на налоговую скидку могут:

резиденты и граждане Украины;

те, кто имеет регистрационный номер карточки плательщика налога;

граждане, получающие официальную заработную плату;

люди, расходы которых входят в список тех, за которые можно вернуть часть уплаченного налога (список выше).

К сожалению, ФЛПы и частные предприниматели вернуть средства в результате налоговой скидки не смогут. Сделать это не смогут и те, кто получает зарплату в «конверте». Читайте больше деталей в статье

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