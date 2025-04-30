Гетманцев предлагает усовершенствовать проверки ГНС (детали) — Finance.ua

Гетманцев предлагает усовершенствовать проверки ГНС (детали) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Гетманцев предлагает усовершенствовать проверки ГНС (детали)

Все инспекторы Государственной налоговой службы обязательно должны носить боди-камеры во время проверок.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Одной из важных реформ ГНС в конце 2024 года было введение боди-камер для инспекторов на фактических проверках. Понимаю почему это не нравится налоговикам. Понимаю, почему это не нравится тем плательщикам, которые не бьют чеки и работают в тени. Ведь видеозапись устраняет любые манипуляции, злоупотребления, вымогательство взяток, попытки «решить» и четко расставляет все точки над І в вопросе — «кто виноват?» — написал он.

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Он указывает на то, что применение будет всеобщим и обязательным для всех налоговиков.

налоги в 2025 году. До конца 2025 года в Украине не будет пересматриваться существующая налоговая база. По словам народного депутата, государственный бюджет на 2025 год просчитан до конца года. Ранее Гетманцев рассказал , планируют ли повышатьДо конца 2025 года в Украине не будет пересматриваться существующая налоговая база. По словам народного депутата, государственный бюджет на 2025 год просчитан до конца года.

«Такого, как в 2024 году, когда бюджет был сведен по слишком оптимистичному сценарию, уже нет в 2025-м», — говорит Гетманцев, добавляя, что в бюджет заложен пессимистический сценарий развития событий, который предусматривает, что полномасштабная война будет продолжаться как минимум до конца текущего года.

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