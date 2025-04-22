Проект закона о налогообложении виртуальных активов: Гетманцев сообщил детали — Finance.ua
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Проект закона о налогообложении виртуальных активов: Гетманцев сообщил детали

Криптовалюта
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Проект закона о налогообложении виртуальных активов: Гетманцев сообщил детали
Проект закона о налогообложении виртуальных активов: Гетманцев сообщил детали
Как сообщил народный депутат Даниил Гетманцев, 24 апреля парламентский комитет будет рассматривать проект закона о налогообложении виртуальных активов.
Об этом Гетманцев сообщил в Telegram.
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Он очертил важные новости касательно криптовалюты и ее налогообложении.
«В четверг выносим законопроект о виртуальных активах на комитет. Более 200 страниц. Сложный документ, объединяющий все основные вопросы, касающиеся криптоактивов. Регулирование обращения, статус регуляторов, налогообложение», — написал Гетманцев.
Он анонсировал два пункта из законопроекта:
  1. Налогообложение. Предлагается самая простая и понятная модель — налогообложение прибыли. То есть облагается налогом разница между тем, что собственник криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов.
  2. Переходный период. Предполагается, что в течение года может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом.
«Больше о законопроекте расскажу в четверг после комитета», — резюмировал депутат.
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Ранее Гетманцев опроверг заявление главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова о так называемой «матрице» налогообложения криптовалют.
По словам Гетманцева, документ не имеет отношения к текущей версии законопроекта и вводит участников рынка в заблуждение.
Отметим, аналитики прогнозируют, что Bitcoin может достичь рекордной цены в $137 тыс. уже к середине 2025 года. Соответствующий прогноз обнародовал аналитик Titan of Crypto, которого цитирует издание BlockBeats. Основой для такого оптимистического сценария стал технический анализ графиков, в частности формирование так называемого «бычьего флага» — классического паттерна, обычно предшествующего резкому ценовому прорыву вверх.

Справка Finance.ua:

  • ранее глава НКЦБФР Руслан Магомедов сообщил о завершении подготовки документа, который описывает возможные подходы к налогообложению операций с цифровыми активами;
  • речь шла о применении базовой ставки 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, а также о введении льготных режимов налогообложения на уровне 5% или 9%.
По материалам:
Finance.ua
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