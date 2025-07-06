Хакеры уже украли криптовалют больше, чем за весь 2024 год — Finance.ua

Хакеры уже украли криптовалют больше, чем за весь 2024 год Сегодня 06:11 — Криптовалюта

Хакеры уже украли криптовалют больше, чем за весь 2024 год

Новое исследование показало, что только за первую половину 2025 года хакеры украли криптовалюты более чем на $2,1 млрд в результате по меньшей мере 75 атак и эксплойтов. Это превысило предыдущий антирекорд, установленный в 2022 году, примерно на 10% и почти равен общей сумме, украденной за весь 2024 год.

Об этом сообщает TRM.

Крупнейший криптовалютный взлом в истории произошел в результате атаки на крупную биржу Bybit в феврале, когда хакеры Северной Кореи украли $1,5 млрд. Этот инцидент составил почти 70% общих потерь.

Но и другие атаки за январь, апрель, май и июнь привели к потере $100 млн.

Группы, связанные с КНДР, ответственны за $1,6 млрд потерь от общей суммы, похищенной в первой половине 2025 года.

Взлом крупнейшей криптобиржи Ирана Nobitex 18 июня 2025 года более чем на $90 млн группой хактивистов Gonjeshke Darande (также известной как Predatory Sparrow), которая, по сообщениям, связана с Израилем, свидетельствует, что другие государства могут все чаще использовать криптохаки для геополитических целей.

Представители Gonjeshke Darande заявили, что атаковалибиржу из-за ее помощи иранскому режиму обходить международные санкции и финансировать незаконную деятельность.

Злоумышленники передали похищенные средства по адресам без соответствующих частных ключей, что указывает на то, что у них нет намерения или возможности получить доступ к этим средствам.

В общей сложности более 80% похищенных средств в первой половине 2025 года были результатом атак на инфраструктуру (кража частных ключей и сид-фраз, а также компрометация фронтенд-кода).

Эксплойты протоколов составили еще 12%, что подчеркивает уязвимость в смартконтрактах DeFi или основной логике протоколов.

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