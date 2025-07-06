Хакеры уже украли криптовалют больше, чем за весь 2024 год — Finance.ua
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Хакеры уже украли криптовалют больше, чем за весь 2024 год

Криптовалюта
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Хакеры уже украли криптовалют больше, чем за весь 2024 год
Хакеры уже украли криптовалют больше, чем за весь 2024 год
Новое исследование показало, что только за первую половину 2025 года хакеры украли криптовалюты более чем на $2,1 млрд в результате по меньшей мере 75 атак и эксплойтов. Это превысило предыдущий антирекорд, установленный в 2022 году, примерно на 10% и почти равен общей сумме, украденной за весь 2024 год.
Об этом сообщает TRM.
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Крупнейший криптовалютный взлом в истории произошел в результате атаки на крупную биржу Bybit в феврале, когда хакеры Северной Кореи украли $1,5 млрд. Этот инцидент составил почти 70% общих потерь.
Но и другие атаки за январь, апрель, май и июнь привели к потере $100 млн.
Группы, связанные с КНДР, ответственны за $1,6 млрд потерь от общей суммы, похищенной в первой половине 2025 года.
Хакеры уже украли криптовалют больше, чем за весь 2024 год
Взлом крупнейшей криптобиржи Ирана Nobitex 18 июня 2025 года более чем на $90 млн группой хактивистов Gonjeshke Darande (также известной как Predatory Sparrow), которая, по сообщениям, связана с Израилем, свидетельствует, что другие государства могут все чаще использовать криптохаки для геополитических целей.
Представители Gonjeshke Darande заявили, что атаковалибиржу из-за ее помощи иранскому режиму обходить международные санкции и финансировать незаконную деятельность.
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Злоумышленники передали похищенные средства по адресам без соответствующих частных ключей, что указывает на то, что у них нет намерения или возможности получить доступ к этим средствам.
В общей сложности более 80% похищенных средств в первой половине 2025 года были результатом атак на инфраструктуру (кража частных ключей и сид-фраз, а также компрометация фронтенд-кода).
Эксплойты протоколов составили еще 12%, что подчеркивает уязвимость в смартконтрактах DeFi или основной логике протоколов.
По материалам:
ITC.ua
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