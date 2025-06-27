Закон о криптовалютах нужен, но принимать его следует не в спешке — глава НКЦБФР — Finance.ua
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Закон о криптовалютах нужен, но принимать его следует не в спешке — глава НКЦБФР

Криптовалюта
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Закон о криптовалютах нужен, но принимать его следует не в спешке — глава НКЦБФР
Закон о криптовалютах нужен, но принимать его следует не в спешке — глава НКЦБФР
Легализовать и обложить налогами криптоактивы в Украине нужно, но для этого должны работать действенные законы.
Об этом рассказал глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов.
Законопроект учитывает состояние украинской экономики в условиях войны. Хотя понятно, что не все игроки украинского крипторынка могут отвечать тем же требованиям, которые действуют в мирных странах ЕС, отметил Магомедов.
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«Именно поэтому многие положения, в том числе штрафы или требования к капиталу, уменьшены до минимума или их действие отсрочено. Закон носит четко выраженный евроинтеграционный характер — это нужно понимать. И его дальнейшее движение будет обязательно предусматривать экспертизу соответствующего комитета. Комиссия не является субъектом законодательной инициативы. Что мы можем сделать? Мы можем подготовить текст, который считаем правильным с точки зрения регулирования, — это мы и сделали. Теперь депутаты должны провести его через все звенья законотворческого процесса», — подчеркнул глава НКЦБФР.
Как рассказал Магомедов, международные партнеры говорят, что лучше принять четкий хороший закон позже, чем что попало сейчас. Документ должен быть подробно проработан с точки зрения того, чтобы не создать дыр в регуляции. На этом настаивает и Национальный банк. НКЦБФР со своей стороны не противоречит этому тезису, заметил Магомедов.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку передала Верховной Раде свои замечания и предложения к законопроекту № 10225-д, касающемуся регулирования рынка виртуальных активов. Всего документ содержит 80 пунктов.
По материалам:
Mind
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