Закон о криптовалютах нужен, но принимать его следует не в спешке — глава НКЦБФР Сегодня 03:18 — Криптовалюта

Закон о криптовалютах нужен, но принимать его следует не в спешке — глава НКЦБФР

Легализовать и обложить налогами криптоактивы в Украине нужно, но для этого должны работать действенные законы.

Об этом рассказал глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов.

Законопроект учитывает состояние украинской экономики в условиях войны. Хотя понятно, что не все игроки украинского крипторынка могут отвечать тем же требованиям, которые действуют в мирных странах ЕС, отметил Магомедов.

«Именно поэтому многие положения, в том числе штрафы или требования к капиталу, уменьшены до минимума или их действие отсрочено. Закон носит четко выраженный евроинтеграционный характер — это нужно понимать. И его дальнейшее движение будет обязательно предусматривать экспертизу соответствующего комитета. Комиссия не является субъектом законодательной инициативы. Что мы можем сделать? Мы можем подготовить текст, который считаем правильным с точки зрения регулирования, — это мы и сделали. Теперь депутаты должны провести его через все звенья законотворческого процесса», — подчеркнул глава НКЦБФР.

Как рассказал Магомедов, международные партнеры говорят, что лучше принять четкий хороший закон позже, чем что попало сейчас. Документ должен быть подробно проработан с точки зрения того, чтобы не создать дыр в регуляции. На этом настаивает и Национальный банк. НКЦБФР со своей стороны не противоречит этому тезису, заметил Магомедов.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку передала Верховной Раде свои замечания и предложения к законопроекту № 10225-д, касающемуся регулирования рынка виртуальных активов. Всего документ содержит 80 пунктов.

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