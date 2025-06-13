Биткоин достигнет $200 000 к концу 2025 года — криптостратег Сегодня 03:54 — Криптовалюта

Биткоин достигнет $200 000 к концу 2025 года — криптостратег

Свежие данные по инфляции в США создали основу для нового роста биткоина — с потенциалом достижения $200 000 до конца 2025 года.

Такую оценку Такую оценку озвучил стратег по криптоисследованиям компании 21Shares Мэтт Мена в комментарии для CoinDesk.

По его словам, низкий прирост индекса потребительских цен (CPI) за май всего на 0,1% (при прогнозе 0,2%) может стать катализатором изменения политики Федеральной резервной системы США.

На момент публикации новости цена биткоина составляла $108 440, и, по оценке Мены, если криптовалюта уверенно прорвет диапазон $105 000-$110 000, следует ожидать быстрого движения до $120 000 еще этим летом. Более того, новый инфляционный отчет повышает вероятность достижения годовой цели в $138−500 уже к концу лета, а не декабря. Если текущая динамика сохранится, то отметка $200 000 может стать реальной еще до окончания года.

Ожидания рынка также сместились: инвесторы уже закладывают вероятность двух снижений учетной ставки ФРС в 2025 году. Вероятность первого снижения в сентябре оценивается более чем в 70%, а второе полностью заложено в цены на октябрь. Все это способствует улучшению макроэкономической картины для криптовалют, особенно на фоне роста институционального спроса.

Кроме макроэкономики, в пользу флагмана крипторынка также играют другие факторы: активное внедрение цифровых активов на уровне государств (например, стратегические резервы BTC ), ожидаемое принятие законодательства по стейблкоинам в США, а также новые поступления в биржевые фонды (ETF), инвестирующие в биткоин. Мена отмечает, что эта среда идеально подходит для того, чтобы биткоин утвердился как полноценный финансовый инструмент в глобальных портфелях.

В итоге, благоприятное сочетание умеренной инфляции, ожиданий снижения ставок и системного принятия биткоина среди государств и учреждений может ускорить рост цены криптовалюты до новых рекордных уровней уже в ближайшее время.

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noworries По материалам:

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