Биткоин достигнет $200 000 к концу 2025 года — криптостратег — Finance.ua
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Биткоин достигнет $200 000 к концу 2025 года — криптостратег

Криптовалюта
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Биткоин достигнет $200 000 к концу 2025 года — криптостратег
Биткоин достигнет $200 000 к концу 2025 года — криптостратег
Свежие данные по инфляции в США создали основу для нового роста биткоина — с потенциалом достижения $200 000 до конца 2025 года.
Такую оценку озвучил стратег по криптоисследованиям компании 21Shares Мэтт Мена в комментарии для CoinDesk.
По его словам, низкий прирост индекса потребительских цен (CPI) за май всего на 0,1% (при прогнозе 0,2%) может стать катализатором изменения политики Федеральной резервной системы США.
На момент публикации новости цена биткоина составляла $108 440, и, по оценке Мены, если криптовалюта уверенно прорвет диапазон $105 000-$110 000, следует ожидать быстрого движения до $120 000 еще этим летом. Более того, новый инфляционный отчет повышает вероятность достижения годовой цели в $138−500 уже к концу лета, а не декабря. Если текущая динамика сохранится, то отметка $200 000 может стать реальной еще до окончания года.
Ожидания рынка также сместились: инвесторы уже закладывают вероятность двух снижений учетной ставки ФРС в 2025 году. Вероятность первого снижения в сентябре оценивается более чем в 70%, а второе полностью заложено в цены на октябрь. Все это способствует улучшению макроэкономической картины для криптовалют, особенно на фоне роста институционального спроса.
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Кроме макроэкономики, в пользу флагмана крипторынка также играют другие факторы: активное внедрение цифровых активов на уровне государств (например, стратегические резервы BTC), ожидаемое принятие законодательства по стейблкоинам в США, а также новые поступления в биржевые фонды (ETF), инвестирующие в биткоин. Мена отмечает, что эта среда идеально подходит для того, чтобы биткоин утвердился как полноценный финансовый инструмент в глобальных портфелях.
В итоге, благоприятное сочетание умеренной инфляции, ожиданий снижения ставок и системного принятия биткоина среди государств и учреждений может ускорить рост цены криптовалюты до новых рекордных уровней уже в ближайшее время.
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По материалам:
noworries
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