Через 20 лет корпорации будут держателями 50% всех биткоинов в мире — прогноз 27.05.2025, 00:51 — Криптовалюта

Через 20 лет корпорации будут держателями 50% всех биткоинов в мире — прогноз

К 2045 году корпоративные игроки могут накопить до 50% всего объема биткоинов в мире — об этом заявил аналитик компании Moon Inc. Джесс Майерс.

Речь идет о примерно 10,5 млн. монет из общей эмиссии в 21 млн. BTC

Такой сценарий, по мнению эксперта, является результатом постепенного оттока капитала из привычных фиатных инструментов в активы, которые лучше сохраняют стоимость — в частности, в золото и биткоин.

Майерс отметил, что мировой рынок активов оценивается примерно в $1000 трлн, и только 0,2% этой суммы приходится на биткоин. Однако все больше институтов ищут защиту от инфляции, и биткоин постепенно интегрируется в структуры корпоративных сокровищниц, особенно там, где прямые инвестиции в криптовалюты ограничены действующими регуляциями.

Ожидается, что лидерство в корпоративном накоплении BTC сохранит компания MicroStrategy, основанная Майклом Сейлором. По оценкам Майерса, к 2045 году она будет владеть половиной всех корпоративных запасов BTC — то есть около 5,25 млн монет общей стоимостью $140 трлн. Это потенциально сделает MicroStrategy самой дорогой компанией в истории.

Читайте также Аналитик предупредил о завершении бешеных темпов роста BTC

На сегодняшний день MicroStrategy уже накопила 576 230 BTC на сумму около $62,7 млрд, согласно данным сервиса BitcoinTreasuries. Аналитики также отмечают, что тенденция к накоплению биткоина компаниями усиливается: к 2029 году общий объем корпоративных резервов BTC может достичь $330 млрд — такой прогноз озвучили в Bernstein.

Эти оценки указывают на существенное изменение структуры собственности биткоина в будущем. Если институциональный спрос будет расти такими темпами, то крупные компании, а не индивидуальные инвесторы, будут контролировать большинство доступного объема BTC. Это может оказать существенное влияние как на ликвидность, так и на динамику ценообразования на рынке криптовалют.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.