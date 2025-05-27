Через 20 лет корпорации будут держателями 50% всех биткоинов в мире — прогноз — Finance.ua
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Через 20 лет корпорации будут держателями 50% всех биткоинов в мире — прогноз

Криптовалюта
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Через 20 лет корпорации будут держателями 50% всех биткоинов в мире — прогноз
Через 20 лет корпорации будут держателями 50% всех биткоинов в мире — прогноз
К 2045 году корпоративные игроки могут накопить до 50% всего объема биткоинов в мире — об этом заявил аналитик компании Moon Inc. Джесс Майерс.
Речь идет о примерно 10,5 млн. монет из общей эмиссии в 21 млн. BTC.
Такой сценарий, по мнению эксперта, является результатом постепенного оттока капитала из привычных фиатных инструментов в активы, которые лучше сохраняют стоимость — в частности, в золото и биткоин.
Майерс отметил, что мировой рынок активов оценивается примерно в $1000 трлн, и только 0,2% этой суммы приходится на биткоин. Однако все больше институтов ищут защиту от инфляции, и биткоин постепенно интегрируется в структуры корпоративных сокровищниц, особенно там, где прямые инвестиции в криптовалюты ограничены действующими регуляциями.
Через 20 лет корпорации будут держателями 50% всех биткоинов в мире — прогноз
Ожидается, что лидерство в корпоративном накоплении BTC сохранит компания MicroStrategy, основанная Майклом Сейлором. По оценкам Майерса, к 2045 году она будет владеть половиной всех корпоративных запасов BTC — то есть около 5,25 млн монет общей стоимостью $140 трлн. Это потенциально сделает MicroStrategy самой дорогой компанией в истории.
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На сегодняшний день MicroStrategy уже накопила 576 230 BTC на сумму около $62,7 млрд, согласно данным сервиса BitcoinTreasuries. Аналитики также отмечают, что тенденция к накоплению биткоина компаниями усиливается: к 2029 году общий объем корпоративных резервов BTC может достичь $330 млрд — такой прогноз озвучили в Bernstein.
Эти оценки указывают на существенное изменение структуры собственности биткоина в будущем. Если институциональный спрос будет расти такими темпами, то крупные компании, а не индивидуальные инвесторы, будут контролировать большинство доступного объема BTC. Это может оказать существенное влияние как на ликвидность, так и на динамику ценообразования на рынке криптовалют.
По материалам:
noworries
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