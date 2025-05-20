Аналитик предупредил о завершении бешеных темпов роста BTC — Finance.ua

Аналитик предупредил о завершении бешеных темпов роста BTC Сегодня 21:34 — Криптовалюта

Аналитик предупредил о завершении бешеных темпов роста BTC

Ончейн-аналитик Вилли Ву предостерег от иллюзий о бесконечном росте первой криптовалюты.

«Люди думают, что биткоин — это волшебный единорог, летящий на лунных лучах до бесконечности. Но на самом деле, с 2020 года, когда в игру вступили корпорации и государства, годовые темпы роста (CAGR) упали с более 100% до 30−40% и продолжают снижаться», — пояснил он.

People think BTC is like a magical unicorn that climbs to infinity on moonbeams. Here's the actual CAGR chart. We are well past the 2017 year where we'd see many 100s of percent growth.



Now look at 2020, that was the year BTC got institutionalised, corporations and sovereigns… pic.twitter.com/hcGAGZXkU5 — Willy Woo (@woonomic) May 18, 2025

Ву убежден, что, будучи новейшим макроактивом за последние 150 лет, биткоин будет продолжать поглощать капитал, пока не достигнет своего равновесия.

Также Ву отметил возможность еще «15−20 лет наслаждаться путешествием», ведь почти ни один публично доступный инвестиционный продукт не может сравниться с долгосрочной производительностью биткоина, даже если его среднегодовой темп роста продолжает снижаться.

По его мнению, в долгосрочной перспективе первая криптовалюта «осядет» в диапазоне 8% годового роста, что соответствует макроэкономическим параметрам — 5% денежной эмиссии и 3% мирового ВВП.

Напомним, что генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Чжу считает, что биткоин уже сегодня демонстрирует дефляционные свойства, поскольку компания Strategy скупает его быстрее, чем его добывают.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

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