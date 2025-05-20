Аналитик предупредил о завершении бешеных темпов роста BTC — Finance.ua

Аналитик предупредил о завершении бешеных темпов роста BTC
Ончейн-аналитик Вилли Ву предостерег от иллюзий о бесконечном росте первой криптовалюты.
«Люди думают, что биткоин — это волшебный единорог, летящий на лунных лучах до бесконечности. Но на самом деле, с 2020 года, когда в игру вступили корпорации и государства, годовые темпы роста (CAGR) упали с более 100% до 30−40% и продолжают снижаться», — пояснил он.
People think BTC is like a magical unicorn that climbs to infinity on moonbeams. Here's the actual CAGR chart. We are well past the 2017 year where we'd see many 100s of percent growth.— Willy Woo (@woonomic) May 18, 2025
Now look at 2020, that was the year BTC got institutionalised, corporations and sovereigns… pic.twitter.com/hcGAGZXkU5
Ву убежден, что, будучи новейшим макроактивом за последние 150 лет, биткоин будет продолжать поглощать капитал, пока не достигнет своего равновесия.
Также Ву отметил возможность еще «15−20 лет наслаждаться путешествием», ведь почти ни один публично доступный инвестиционный продукт не может сравниться с долгосрочной производительностью биткоина, даже если его среднегодовой темп роста продолжает снижаться.
По его мнению, в долгосрочной перспективе первая криптовалюта «осядет» в диапазоне 8% годового роста, что соответствует макроэкономическим параметрам — 5% денежной эмиссии и 3% мирового ВВП.
Напомним, что генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Чжу считает, что биткоин уже сегодня демонстрирует дефляционные свойства, поскольку компания Strategy скупает его быстрее, чем его добывают.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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