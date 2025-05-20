Аналитик предупредил о завершении бешеных темпов роста BTC — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитик предупредил о завершении бешеных темпов роста BTC

Криптовалюта
33
Аналитик предупредил о завершении бешеных темпов роста BTC
Аналитик предупредил о завершении бешеных темпов роста BTC
Ончейн-аналитик Вилли Ву предостерег от иллюзий о бесконечном росте первой криптовалюты.
«Люди думают, что биткоин — это волшебный единорог, летящий на лунных лучах до бесконечности. Но на самом деле, с 2020 года, когда в игру вступили корпорации и государства, годовые темпы роста (CAGR) упали с более 100% до 30−40% и продолжают снижаться», — пояснил он.
Ву убежден, что, будучи новейшим макроактивом за последние 150 лет, биткоин будет продолжать поглощать капитал, пока не достигнет своего равновесия.
Также Ву отметил возможность еще «15−20 лет наслаждаться путешествием», ведь почти ни один публично доступный инвестиционный продукт не может сравниться с долгосрочной производительностью биткоина, даже если его среднегодовой темп роста продолжает снижаться.
По его мнению, в долгосрочной перспективе первая криптовалюта «осядет» в диапазоне 8% годового роста, что соответствует макроэкономическим параметрам — 5% денежной эмиссии и 3% мирового ВВП.
Напомним, что генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Чжу считает, что биткоин уже сегодня демонстрирует дефляционные свойства, поскольку компания Strategy скупает его быстрее, чем его добывают.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
👉 Регистрируйся сейчас
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems