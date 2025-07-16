Биткоин может вырасти до $200 тыс. в ближайшее время, — криптоаналитики — Finance.ua
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Биткоин может вырасти до $200 тыс. в ближайшее время, — криптоаналитики

Криптовалюта
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Биткоин может вырасти до $200 тыс. в ближайшее время, — криптоаналитики
Биткоин может вырасти до $200 тыс. в ближайшее время, — криптоаналитики
Биткоин остается в пределах своих типичных исторических циклов, и это снова привлекает внимание аналитиков. Они прогнозируют, что уже в 2025 году его цена может составить 200 000 долларов. В пользу такого сценария свидетельствуют как текущая динамика рынка криптовалют, так и наблюдаемые в предыдущие годы повторяющиеся модели роста.
Эксперты отмечают, что поведение главного криптоактива в 2024—2025 годах во многом похоже на сценарии предыдущих бычьих рынков, в частности в 2017 и 2021 годах. Особенно это заметно после недавнего халвинга, традиционно служащего триггером для нового этапа роста цены.
Отдельные аналитики обращают внимание на макроэкономическую ситуацию, способствующую интересу к биткоину как альтернативному активу, защищенному от инфляции и нестабильности традиционных рынков. Дополнительный стимул дает рост количества институциональных инвесторов и запуск новых биржевых фондов (ETF), ориентированных на криптовалюты.
Биткоин может вырасти до $200 тыс. в ближайшее время, — криптоаналитики
Согласно оценкам некоторых специалистов, если рыночные тенденции останутся положительными, биткоин сможет достичь отметки 200 000 долларов в следующем году. В то же время аналитики предупреждают, что рынок криптовалют остается волатильным, а инвесторам следует учитывать потенциальные риски.
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В настоящее время биткоин повторяет шаблоны прошлых циклов, демонстрируя как периоды быстрого роста, так и глубокие коррекции. Однако общий настрой среди экспертов остается оптимистичным по поводу перспектив главной криптовалюты в 2025 году.
По материалам:
noworries
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