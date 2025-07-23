В Австралии запустили ипотеку под залог биткоина — Finance.ua
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В Австралии запустили ипотеку под залог биткоина

Криптовалюта
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В Австралии запустили ипотеку под залог биткоина
В Австралии запустили ипотеку под залог биткоина
Компания Block Earner запустила в Австралии ипотеку, обеспеченную биткоином, предложив новый способ доступа к недвижимости без продажи криптоактивов. Это стало возможным после решения суда, признавшего, что криптокредиты компании не подпадают под финансовое регулирование.
Ранее Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) пыталась обязать Block Earner получить лицензию. Однако суд освободил продукт от требований закона о финансовых услугах.
В схеме средства заемщиков размещаются на платформе Fireblocks, а биткоины используются как залог под ссуду в фиатной валюте до 50% стоимости недвижимости. При этом криптовалютный вклад дополняется классической ипотекой.
Новый продукт предлагает альтернативный подход к андеррайтингу, отметили в компании. Кредитоспособность оценивается не только по доходам и накоплениям, но и по портфелю с цифровыми активами.
Эксперты отмечают, что США также двигаются в этом направлении. В июне 2025 г. представители Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) предложили финансовым учреждениям Fannie Mae и Freddie Mac учитывать цифровые активы на регулируемых биржах при анализе рисков.
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Кроме того, в Палате представителей США обсуждают законопроект, разрешающий включение криптовалют в финансовый профиль заемщика.
Обе страны сталкиваются с кризисом жилья. В Австралии цены на недвижимость превышают доходы почти в 10 раз, в Сиднее — в 14. В США медианная стоимость жилья достигла $420 000, а уровень бездомности вырос до рекорда с 2007 года. На фоне этого стоимость недвижимости в биткоинах, наоборот, снизилась, поскольку криптовалюта подорожала почти на 84% за год.
По материалам:
incrypted
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