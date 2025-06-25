Аналитики назвали нынешнюю фазу биткоина «тихой консолидацией» — Finance.ua

Аналитики назвали нынешнюю фазу биткоина «тихой консолидацией» 25.06.2025, 01:31 — Криптовалюта

Аналитики назвали нынешнюю фазу биткоина «тихой консолидацией»

Криптоаналитики CryptoQuant заявили , что биткоин находится в фазе «тихой консолидации», несмотря на недавнее падение цены до $98 000 и рост опасений относительно потенциальной фигуры «двойная вершина».

По словам экспертов, после проседания курс уже вернулся к более $100 000, а ончейн-данные не указывают на существенные сигналы перегрева рынка.

Ключевой индикатор — 30-дневное скользящее среднее бинарное CDD, отражающее активность долгосрочных владельцев, остается на уровне около 0,6, ниже критического уровня 0,8, что обычно предшествует глубоким коррекциям.

«На этот раз показатель достиг пика около 0,6 и начал снижаться, что свидетельствует об отсутствии перегрева. Долгосрочные инвесторы не спешат фиксировать прибыль», — отметили в CryptoQuant.

По мнению аналитиков, текущая ситуация не является сигналом завершения бычьего рынка. Напротив, исторически сильные прорывы происходят тогда, когда общий настрой приглушен, а интерес к рынку падает. Это может свидетельствовать о том, что следующая волна роста только готовится.

Также ожидается, что биткоин может пройти через этап дальнейшей консолидации — либо по времени, либо по цене — перед новым импульсом вверх.

«Мы, вероятно, наблюдаем очередной этап ступенчатого движения, где после периода покоя следует новый скачок», — подытожили в CryptoQuant.

Напомним, в ночь на 24 июня 2025 года курс биткоина отметился ростом на фоне мирных заявлений Трампа. В настоящий момент цена актива пробила уровень в $106 000, согласно TradingView. А на момент написания новости цена BTC составляет $105 361.

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