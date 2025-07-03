3 ведущих альткойна готовы побить рекорды в начале июля — Finance.ua

ПРОМО 3 ведущих альткойна готовы побить рекорды в начале июля Сегодня 12:55 — Криптовалюта

3 ведущих альткойна готовы побить рекорды в начале июля

На фоне признаков летнего роста рынка криптовалют три крупных альткойна привлекают к себе значительное внимание, поскольку, по всей видимости, в начале июля они готовы достичь беспрецедентных высот. Аналитики рынка отмечают заметный импульс в динамике этих цифровых активов, который может привести к рекордным показателям. В этой статье мы подробно рассмотрим эти многообещающие криптовалюты, которые в ближайшие недели могут стать главной темой новостей.

$XYZ открывает статус G.O.A.T., ранние инвесторы готовы к огромной прибыли

XYZVerse ($XYZ) привнес совершенно новую концепцию в нишу мемкоинов, соединив азарт спорта с динамичной энергией криптовалют. Этот проект, созданный для ярых поклонников футбола, баскетбола, ММА и киберспорта, — не просто очередной токен, а растущее сообщество, построенное на страсти к игре.

Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse стремится к большему, чем обычный мем-коин. И люди обращают на это внимание — недавно он получил звание С смелым видением, XYZVerse стремится к большему, чем обычный мем-коин. И люди обращают на это внимание — недавно он получил звание Лучшего нового мем-проекта.

Что отличает $XYZ? Это не кратковременная мода. У этого проекта есть четкий план развития и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.

Вдохновленный спортивным духом, токен $XYZ стал главным претендентом на победу, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ на пути к подиуму победителей, чтобы стать знаком чести для тех, кто живет и дышит спортом и криптовалютами.

$XYZ уже доступен еще до выхода на рынок

Предварительная продажа $XYZ уже началась, и вы можете приобрести токен по специальной цене до листинга.

Стартовая цена: 0,0001

Текущая цена: 0,003333

Следующий этап: 0,005

Окончательная цена предварительной продажи: 0,02

После предварительной продажи токен $XYZ будет размещен на крупных централизованных и децентрализованных биржах с целевой ценой листинга 0,10 доллара. Если проект привлечет достаточно капитала для поддержки этой оценки, ранние инвесторы могут получить до 1000-кратной прибыли от своих предпродажных вложений.

На данный момент инвестировано более 14 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе рынка. Примечательно, что приобретение токенов по более низкой предпродажной цене дает возможность получить более высокую рентабельность инвестиций после запуска.

Спрос на $XYZ растет, что способствует быстрому прогрессу предпродажи. Ранние покупатели гарантируют себе самые низкие цены, максимально увеличивая потенциальную прибыль.

Pi Network: майнинг криптовалюты на вашем телефоне — без необходимости покупки оборудования

Pi Network встряхивает мир криптовалют, делая майнинг доступным для всех, у кого есть смартфон. Запущенная в 2019 году выпускниками Стэнфорда, эта мобильная платформа позволяет пользователям добывать монеты Pi, просто ежедневно регистрируясь в приложении. В отличие от Bitcoin, который требует специального оборудования и потребляет огромное количество энергии, Pi использует энергоэффективный алгоритм консенсуса, который не разряжает батарею и не потребляет трафик. Назначая доверенных контактов, пользователи создают сеть проверенных участников, формируя глобальную сеть доверия, которая обеспечивает безопасность сети без использования огромных вычислительных мощностей.

Благодаря удобному интерфейсу и ориентации на социальную криптовалюту, Pi Network имеет потенциал для демократизации цифровых денег. Инновационное использование протокола Stellar Consensus Protocol обеспечивает безопасные и эффективные транзакции. По мере продвижения проекта к фазе открытой сети, возможность переводить добытые Pi в блокчейн может повысить его привлекательность. В текущем рыночном цикле, где энергоэффективность и доступность являются ключевыми тенденциями, Pi выделяется на фоне энергоемких монет, таких как Bitcoin. Хотя он все еще находится в стадии разработки и еще не котируется на крупных биржах, его растущее сообщество и уникальный подход делают его интересным проектом, за которым стоит следить.

Hyperliquid приносит скорость и экономию в децентрализованную торговлю

Hyperliquid — новое лицо в мире децентрализованных финансов (DeFi). Он создан для того, чтобы сделать приложения DeFi быстрее и эффективнее. Hyperliquid имеет собственный уникальный блокчейн, разработанный с нуля для обеспечения скорости и масштабируемости. Он использует специальную систему под названием HyperBFT для обеспечения быстроты и безопасности транзакций. Одной из его лучших особенностей является отсутствие комиссий за транзакции, что делает торговлю более доступной для всех.

Hyperliquid фокусируется на том, чтобы пользователи могли торговать бессрочными фьючерсами непосредственно на своей блокчейне. В отличие от многих других платформ, она хранит все торговые записи на блокчейне, что означает большую прозрачность и безопасность. Команда Hyperliquid состоит из выпускников ведущих университетов и известных технологических и финансовых компаний, что свидетельствует об их приверженности инновациям. На сегодняшнем рынке, где люди ищут более быстрые и дешевые способы торговли, Hyperliquid выделяется. Его нулевые комиссии и высокая скорость торговли могут сделать его привлекательным выбором по сравнению с другими монетами. По мере роста пространства DeFi, технология и видение Hyperliquid позиционируют его как многообещающего конкурента в мире криптовалют.

Заключение

PI и HYPE являются многообещающими, но XYZVerse (XYZ) выделяется своим сочетанием спорта и мемов и стремится к росту как движение, основанное на сообществе.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

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