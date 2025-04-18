Краткосрочные владельцы биткоина являются основными продавцами на рынке — Finance.ua

Краткосрочные владельцы биткоина являются основными продавцами на рынке
Краткосрочные владельцы являются основными продавцами первой криптовалюты, которые отправляют на бирже в среднем около 930 BTC в день.
Об этом заявили в CryptoQuant, отметив, что в последние 15 дней наблюдается стабильное давление продаж на биржах.
Who’s Really Selling Bitcoin? Let’s Break It Down— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) April 16, 2025
“The real sell pressure is not from whales or old hands, but from retail, mid-sized cohorts (shrimps to sharks) and short-term holders — a classic shakeout.” – By @Crazzyblockk
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«Для сравнения, долгосрочные владельцы перемещали лишь около 529 BTC в день, что свидетельствует о страхе или фиксации прибыли среди краткосрочных игроков, тогда как долгосрочная уверенность остается неизменной», — говорится в сообщении.
Те, кто хранит от 100 BTC до 1000 BTC, отправляют на криптобиржи 402 BTC, а владельцы свыше 1000 монет продают только 70 BTC.
Аналитики отметили, что реальное давление продаж поступает от ритейла и среднесрочных игроков, а также краткосрочных владельцев. Они назвали это классическим «выбиванием слабых рук».
«На фоне бокового движения биткоина и уменьшения волатильности такой анализ помогает понять, что текущая коррекция — это не массовый выход „умных денег“, а скорее реакция нервных краткосрочных и среднесрочных инвесторов», — подытожили эксперты.
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