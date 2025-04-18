Краткосрочные владельцы биткоина являются основными продавцами на рынке — Finance.ua

Краткосрочные владельцы биткоина являются основными продавцами на рынке Сегодня 03:09 — Криптовалюта

Краткосрочные владельцы биткоина являются основными продавцами на рынке

Краткосрочные владельцы являются основными продавцами первой криптовалюты , которые отправляют на бирже в среднем около 930 BTC в день.

Об этом заявили в CryptoQuant, отметив, что в последние 15 дней наблюдается стабильное давление продаж на биржах.

Who’s Really Selling Bitcoin? Let’s Break It Down



“The real sell pressure is not from whales or old hands, but from retail, mid-sized cohorts (shrimps to sharks) and short-term holders — a classic shakeout.” – By @Crazzyblockk



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«Для сравнения, долгосрочные владельцы перемещали лишь около 529 BTC в день, что свидетельствует о страхе или фиксации прибыли среди краткосрочных игроков, тогда как долгосрочная уверенность остается неизменной», — говорится в сообщении.

Те, кто хранит от 100 BTC до 1000 BTC, отправляют на криптобиржи 402 BTC, а владельцы свыше 1000 монет продают только 70 BTC.

Аналитики отметили, что реальное давление продаж поступает от ритейла и среднесрочных игроков, а также краткосрочных владельцев. Они назвали это классическим «выбиванием слабых рук».

«На фоне бокового движения биткоина и уменьшения волатильности такой анализ помогает понять, что текущая коррекция — это не массовый выход „умных денег“, а скорее реакция нервных краткосрочных и среднесрочных инвесторов», — подытожили эксперты.

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