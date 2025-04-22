Гетманцев рассказал, поддержат ли нардепы законопроект о раскрытии налоговой банковской тайны — Finance.ua
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Гетманцев рассказал, поддержат ли нардепы законопроект о раскрытии налоговой банковской тайны

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Гетманцев рассказал, поддержат ли нардепы законопроект о раскрытии налоговой банковской тайны
Гетманцев рассказал, поддержат ли нардепы законопроект о раскрытии налоговой банковской тайны
Действующий состав парламента не собирается голосовать за законопроект, которым предлагается раскрыть данные о состоянии банковских счетов и банковских сейфах граждан.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.
«Шанса на открытие банковской тайны налоговой в ближайшее время нет. Уже писал: такое решение не пройдет через Верховную Раду этого созыва», — подчеркнул Гетманцев.
Напомним, Кабмин в конце прошлой недели одобрил для внесения в парламент законопроект, согласно которому Государственная налоговая служба будет выступать держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.
Предполагается, что налоговики получат соответствующую информацию от банков. Таким образом, фактически Налоговая служба получит доступ к банковской тайне.
До одобрения этого законопроекта правительством он утверждал, что в комитете нет ни одного законопроекта об открытии банковской налоговой тайны. И шансов принять это решение нет.

Справка Finance.ua:

  • ранее в медиа появилась информация о том, что уже к концу 2025 года или не позднее чем в 2027-м налоговая сможет получить доступ к банковской тайне украинцев. Однако в Раде заверили, что это вряд ли станет возможным в ближайшие месяцы;
  • в свою очередь глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что Нацбанк не согласится с внесудебным доступом любого госоргана к банковской тайне украинцев.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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