Гетманцев рассказал, поддержат ли нардепы законопроект о раскрытии налоговой банковской тайны — Finance.ua

Гетманцев рассказал, поддержат ли нардепы законопроект о раскрытии налоговой банковской тайны Сегодня 17:41

Гетманцев рассказал, поддержат ли нардепы законопроект о раскрытии налоговой банковской тайны

Действующий состав парламента не собирается голосовать за законопроект, которым предлагается раскрыть данные о состоянии банковских счетов и банковских сейфах граждан.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

«Шанса на открытие банковской тайны налоговой в ближайшее время нет. Уже писал: такое решение не пройдет через Верховную Раду этого созыва», — подчеркнул Гетманцев.

Напомним, Кабмин в конце прошлой недели одобрил для внесения в парламент законопроект , согласно которому Государственная налоговая служба будет выступать держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Предполагается, что налоговики получат соответствующую информацию от банков. Таким образом, фактически Налоговая служба получит доступ к банковской тайне.

До одобрения этого законопроекта правительством он утверждал, что в комитете нет ни одного законопроекта об открытии банковской налоговой тайны. И шансов принять это решение нет.

Справка Finance.ua:

ранее в медиа появилась информация о том, что уже к концу 2025 года или не позднее чем в 2027-м налоговая сможет получить доступ к банковской тайне украинцев. Однако в Раде заверили, что это вряд ли станет возможным в ближайшие месяцы;

в свою очередь глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что Нацбанк не согласится с внесудебным доступом любого госоргана к банковской тайне украинцев.

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