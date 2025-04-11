Мобилизированным ФЛП продолжают начислять налоги: ГНС инициирует изменения в законодательство — Finance.ua

Мобилизированным ФЛП продолжают начислять налоги: ГНС инициирует изменения в законодательство Сегодня 16:16 — Личные финансы

Мобилизированным ФЛП продолжают начислять налоги: ГНС инициирует изменения в законодательство

Государственная налоговая служба предлагает увеличить до 180 дней срок подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления об освобождении от уплаты налогов после демобилизации.

Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко, передает пресс-служба ведомства.

«Сегодня на защиту страны стало немало физических лиц — предпринимателей. Тем, кто на войне, конечно, не до налоговых вопросов. Мобилизованные ФЛП, не подавшие заявление в налоговую, продолжают ежемесячно получать налоговые начисления. И нередко становятся должниками», — отметил он.

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Действующее законодательство предусматривает, что мобилизованные ФЛП освобождаются от уплаты и подачи отчетности по НДФЛ, единому налогу и военному сбору на весь период службы. Для этого после демобилизации они обязаны подать в налоговое заявление и копию военного билета либо другого документа о призыве. На это отводится всего 10 дней. Но все прекрасно понимают, что уложиться в такие сроки крайне тяжело.

«ГНС предлагает увеличить этот срок до 180 дней. Этого времени должно быть достаточно, чтобы наши защитники после демобилизации — особенно если нужно лечение — смогли без лишнего стресса и спешки собрать и подать все необходимые документы», — добавил глава ГНС.

Предлагается также четко предусмотреть: авансовые взносы по единому налогу и военному сбору не начисляются мобилизованному ФЛП начиная с месяца, в котором налоговой получена информация о мобилизации, до месяца демобилизации.

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Налоги и штрафы, начисленные за этот период, должны быть отменены.

Если мобилизованный ФЛП не успел выполнить налоговые обязательства в определенные сроки или не подал заявление — он может быть освобожден от ответственности, если сделает это в течение 180 дней после отмены военного положения.

Вместе с тем налоговые обязательства за период службы начисляются в полном объеме, если самозанятое лицо не подало заявление и не воспользовалось правом на освобождение.

«Такие предложения существенно улучшат условия для мобилизованных ФЛП. Уже прорабатываем их вместе с Минфином. Срок подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления об освобождении от уплаты налогов должен быть увеличен. Это моя принципиальная позиция. Надеюсь, ее поддержат все, от кого зависит принятие решения», — заявил Кравченко.

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Он добавил, что пока не урегулирован вопрос на законодательном уровне, ГНС уже вводит комплекс мер по урегулированию налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов.

«Создали в регионах рабочие группы, которые будут предоставлять консультации. Регионы получили перечни ФЛП, которым начисляются налоги, но, вероятно, они не могут выполнять свои налоговые обязательства. По каждому такому кейсу работают отдельно. Проводится инвентаризация писем ФЛП о списании начисленных налоговых обязательств», — сказал он.

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