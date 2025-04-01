С 1 апреля ФЛП будут подавать новую декларацию с военным сбором — Finance.ua

С 1 апреля ФЛП будут подавать новую декларацию с военным сбором Сегодня 16:42 — Личные финансы

С 1 апреля ФЛП будут подавать новую декларацию с военным сбором

Украинским предпринимателям придется впервые подавать обновленную форму налоговой декларации — с расчетом к уплате военного сбора. Новые правила отчетности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) действуют с 1 апреля.

Приказ Минфина с утвержденными новыми формами деклараций для всех групп «единщиков» вступил в силу 20 февраля. Предельный срок подачи — 40 дней после последнего дня отчетного квартала, говорится в обновленном налоговом разъяснении

Учитывая это, декларации за I квартал 2025 года должны быть поданы до 10 мая включительно, но поскольку эта суббота, согласно Налоговому кодексу, срок подачи переносится на ближайший операционный день после выходного. Таким образом, декларации следует подать до 12 мая (понедельник).

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Кроме того, до 20 числа уплатить единый налог и военный сбор (составляет 1% от дохода). Также, независимо от группы, не позднее 21 апреля предприниматели должны уплатить ЕСВ (минимум 5280 грн за квартал). Следует отметить, что ЕСВ — обязательный платеж в 2025 году даже при отсутствии дохода, но для таких групп плательщиков сделают исключение:

пенсионеры;

мобилизованные;

пленные;

лица с инвалидностью;

те, кто имеет основное место работы с уплатой ЕСВ.

Сумма ЕСВ составляет 22% от базы, которая не может быть меньше минимальной зарплаты (МЗП). Учитывая, что по состоянию на апрель 2025 года минималка в Украине составляет 8000 грн, ежемесячно ФЛП платит не менее 1760 грн единого соцвзноса.

За несвоевременную уплату ЕСВ предусматривается штраф — 20% от неуплаченной суммы плюс 0,1% пени за каждый день просрочки. За несвоевременную уплату военного сбора ФЛП I и II групп грозит штраф 50% от суммы, то есть 400 грн.

Обозреватель По материалам:

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