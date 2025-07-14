Как зарегистрировать авто из-за границы в Украине — инструкция Сегодня 09:02 — Личные финансы

Как зарегистрировать авто из-за границы в Украине — инструкция

Все больше украинцев покупают подержанные автомобили из-за границы. Чтобы свободно и законно пользоваться импортированным автомобилем в Украине, его необходимо официально зарегистрировать.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

После ввоза в Украину подержанное авто должно пройти растаможку и сертификацию на соответствие экологическим и техническим нормам Украины.

Также перед регистрацией в сервисном центре МВД подержанное транспортное средство, ввезенное из-за границы, обязательно должно пройти экспертное обследование.

Для регистрации автомобиля в сервисном центре МВД необходимы следующие документы:

паспорт (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

доверенность на имя уполномоченного представителя (при необходимости);

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации — договор купли-продажи);

регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;

сертификат соответствия;

заключение об экспертном исследовании транспортного средства.

После проверки и регистрации выдаются новые украинские номерные знаки и свидетельство регистрации транспортного средства на имя владельца.

Напомним, в сервисных центрах МВД изменили алгоритм онлайн-записи. Изменения коснулись графика записи, порядка регистрации, лимитов для физических и юридических лиц, а также ограничений для сдачи экзаменов. Теперь ежедневно в 06:00 система открывает доступ к новой дате — 21-му дню от текущей. То есть каждое утро появляется еще один день для записи.

Водительское удостоверение не является обязательным условием для приобретения права собственности на транспортное средство. То есть лицо, не имеющее водительского удостоверения, может приобрести автомобиль, мотоцикл или грузовик, зарегистрировать в сервисном центре МВД и получить соответствующее свидетельство.

В мае украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model Y — 544 ед.; Tesla Model 3 — 318 ед.; Nissan Rogue — 230 ед; Kia Niro — 215 ед; Mazda CX5 — 207 ед.; Hyundai Kona — 172 ед.; Chevrolet Bolt — 147 ед.; Volkswagen Tiguan — 147 ед.; Ford Escape — 110 ед.; Audi E-Tron Sportback — 108 ед.

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