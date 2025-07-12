ТОП-10 подержанных авто из-за границы, которые выбирали украинцы в июне — Finance.ua
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ТОП-10 подержанных авто из-за границы, которые выбирали украинцы в июне

Технологии&Авто
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ТОП-10 подержанных авто из-за границы, которые выбирали украинцы в июне
ТОП-10 подержанных авто из-за границы, которые выбирали украинцы в июне
За 2025 год украинский автопарк пополнило 113,4 тыс. подержанных легковушек из-за рубежа. Это всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
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В то же время в прошлом месяце украинцы приобрели почти 20 тыс. импортированных подержанных легковушек. Спрос на такие авто вырос на 7% по сравнению с июнем 2024 года.
Средний возраст автомобилей, получивших украинские номера в июне, составил 8,8 года.

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Почти половина зарегистрированных авто были с бензиновыми двигателями — 48%.
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Все больше популярности набирают электрические автомобили, которые заняли вторую позицию в структуре импорта с долей 23%.
Дизельные машины составили 21%, гибриды — 5%, а авто с ГБО — 3%.
Лидером среди импортированных б/у машин остается Volkswagen Golf — в июне было зарегистрировано 985 таких авто.
ТОП-10 самых популярных моделей июня:
  1. Volkswagen Golf — 985 ед.;
  2. Renault Megane — 698 ед.;
  3. Skoda Octavia — 652 ед.;
  4. Volkswagen Tiguan — 634 ед.;
  5. Tesla Model Y — 567 ед.;
  6. Audi Q5 — 560 ед.;
  7. Nissan Rogue — 520 ед.;
  8. Tesla Model 3 — 513 ед.;
  9. Nissan Leaf — 468 ед.;
  10. Volkswagen Passat — 451 ед.
Примечательно, что в десятке наиболее популярных моделей сразу три — автомобили марки Volkswagen.
По материалам:
Finance.ua
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