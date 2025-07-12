ТОП-10 подержанных авто из-за границы, которые выбирали украинцы в июне — Finance.ua

ТОП-10 подержанных авто из-за границы, которые выбирали украинцы в июне Сегодня 19:05 — Технологии&Авто

ТОП-10 подержанных авто из-за границы, которые выбирали украинцы в июне

За 2025 год украинский автопарк пополнило 113,4 тыс. подержанных легковушек из-за рубежа. Это всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

В то же время в прошлом месяце украинцы приобрели почти 20 тыс. импортированных подержанных легковушек. Спрос на такие авто вырос на 7% по сравнению с июнем 2024 года.

Средний возраст автомобилей, получивших украинские номера в июне, составил 8,8 года.

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Почти половина зарегистрированных авто были с бензиновыми двигателями — 48%.

Все больше популярности набирают электрические автомобили, которые заняли вторую позицию в структуре импорта с долей 23%.

Дизельные машины составили 21%, гибриды — 5%, а авто с ГБО — 3%.

Лидером среди импортированных б/у машин остается Volkswagen Golf — в июне было зарегистрировано 985 таких авто.

ТОП-10 самых популярных моделей июня:

Volkswagen Golf — 985 ед.; Renault Megane — 698 ед.; Skoda Octavia — 652 ед.; Volkswagen Tiguan — 634 ед.; Tesla Model Y — 567 ед.; Audi Q5 — 560 ед.; Nissan Rogue — 520 ед.; Tesla Model 3 — 513 ед.; Nissan Leaf — 468 ед.; Volkswagen Passat — 451 ед.

Примечательно, что в десятке наиболее популярных моделей сразу три — автомобили марки Volkswagen.

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