ТОП-10 подержанных авто из-за границы, которые выбирали украинцы в июне — Finance.ua

ТОП-10 подержанных авто из-за границы, которые выбирали украинцы в июне
За 2025 год украинский автопарк пополнило 113,4 тыс. подержанных легковушек из-за рубежа. Это всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
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В то же время в прошлом месяце украинцы приобрели почти 20 тыс. импортированных подержанных легковушек. Спрос на такие авто вырос на 7% по сравнению с июнем 2024 года.
Средний возраст автомобилей, получивших украинские номера в июне, составил 8,8 года.
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Почти половина зарегистрированных авто были с бензиновыми двигателями — 48%.
Все больше популярности набирают электрические автомобили, которые заняли вторую позицию в структуре импорта с долей 23%.
Дизельные машины составили 21%, гибриды — 5%, а авто с ГБО — 3%.
Лидером среди импортированных б/у машин остается Volkswagen Golf — в июне было зарегистрировано 985 таких авто.
ТОП-10 самых популярных моделей июня:
- Volkswagen Golf — 985 ед.;
- Renault Megane — 698 ед.;
- Skoda Octavia — 652 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 634 ед.;
- Tesla Model Y — 567 ед.;
- Audi Q5 — 560 ед.;
- Nissan Rogue — 520 ед.;
- Tesla Model 3 — 513 ед.;
- Nissan Leaf — 468 ед.;
- Volkswagen Passat — 451 ед.
Примечательно, что в десятке наиболее популярных моделей сразу три — автомобили марки Volkswagen.
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