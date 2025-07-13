ТОП-5 электромобилей для начинающих водителей (фото) — Finance.ua

ТОП-5 электромобилей для начинающих водителей (фото)
Электромобили становятся все более популярными, ведь обладают множеством преимуществ и являются разумной альтернативой авто с двигателями внутреннего сгорания.
В то же время, если вы впервые покупаете автомобиль и хотите избежать лишних забот, то эксперты Top Speed назвали 5 автомобилей, которые обеспечат вам беззаботное вождение.
Nissan Leaf
Американская компания JD Power оценила этот автомобиль на 73/100. В частности, речь идет о модели 2023 года, которая механически идентична той, которая сейчас продается.
«Leaf S оснащен 40-кВт-ч литий-ионным аккумулятором, который подает энергию на передний синхронный двигатель с постоянными магнитами», — отметили в материале.
По словам экспертов, на одной зарядке можно проехать около 240 километров.
«Если вам нужно немного больше запаса хода и вы не прочь увеличить свой бюджет на несколько тысяч долларов, вы можете выбрать комплектацию SV, которая имеет больший аккумуляторный блок на 60 кВт-ч», — добавляют в издании.
Таким образом, вы сможете проехать 340 км на одном заряде, а потребление энергии увеличится лишь до 31 кВт-ч на 160 километров.
Kia EV6
В JD Power оценили эту модель в 78/100. По словам специалистов, это полноценный электромобиль, обладающий хорошими характеристиками.
«Двойные двигатели развивают мощность 576 лошадиных сил, что обеспечивает время разгона от 0 до 60 миль/час (96 км/ч — УНИАН) за 3,4 секунды. Это оказывает значительное негативное влияние на его пробег, поскольку батарея вместимостью 77,4 кВт-ч способна обеспечить пробег лишь 218 миль (218 км), после чего ее нужно заряжать снова», — предупредили в материале.
Hyundai Ioniq 6
Эксперты JD Power оценили этот автомобиль в 76 баллов. Пока эта модель является лучшим электромобилем, который можно представить, ведь он удачно сочетает эффективность и стандартные функции по конкурентоспособной цене.
Отмечается, что этот автомобиль выгодно потребляет энергию, а именно 25 кВт-ч на 160 километров.
Однако эта модель оснащена более компактным литий-ионным аккумулятором, из-за чего она имеет скромный запас хода, а именно 386 километров.
Tesla Model 3
Этот автомобиль имеет хорошую репутацию. Как пишет iSeeCars, Tesla Model 3 в 2025 году является самым надежным семейным электромобилем.
Tesla Model 3 2025 года также имеет одни из самых высоких показателей энергопотребления в своем сегменте.
BMW i4
JD Power дает BMW i4 общую оценку 78/100. Пока этот автомобиль является одним из самых авторитетных вариантов электромобилей, которые можно рассмотреть на рынке авто.
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