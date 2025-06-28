ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото) — Finance.ua
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ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)

Технологии&Авто
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ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)
Купить надежный подержанный автомобиль, имеющий высокую стоимость при перепродаже, — это одно из самых разумных финансовых решений для владельцев авто.
В iSeeCars назвали 15 моделей б/у авто, которые ездят как новые, передает Finance Buzz.

Форд F-150

Это среднего размера пикап, у которого есть все возможности быть удобным для пассажиров.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)
Покупателям нравится F-150 благодаря репутации Ford, а также разнообразному выбору стилей и длины кузова.

Chevrolet Silverado 1500

Эта машина создана, чтобы перевозить все, что вам нужно.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)

Ram 1500

Этот автомобиль предназначен для тех водителей, которые хотят иметь среднеразмерный пикап с плавным ходом.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)
«Некоторые модели оснащены пневматической подвеской, которая обеспечивает лучшую езду, чем у большинства пикапов. Водители наслаждаются комфортной ездой с мощными тормозами и легким управлением», — уверяют в материале.

Chevrolet Equinox

Это кроссовер с просторным салоном для пассажиров. Автомобиль идеально подходит для долгих поездок.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)

Toyota Camry

«Toyota Camry — это экономичный седан, который идеально подходит для ежедневного вождения. Даже для седана этот автомобиль хорошо едет и чувствуется солидным при прохождении поворотов. Высокие водители и пассажиры будут иметь достаточно места для ног, что необычно для седана», — подчеркивают в Finance Buzz.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)

Toyota Tacoma

Особенность этого авто заключается в том, что он имеет прочную подвеску, которая может выдержать езду по грязи.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)

Nissan Rogue

Этот автомобиль подойдет для большинства водителей, ведь у него просторный салон и много места для багажа.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)
Также Nissan Rogue располагает развлекательной системой в салоне и системой помощи для водителя.

Ford Explorer

«Ищете комфортный SUV с достаточным количеством места для пассажиров и их вещей? В Ford Explorer — три ряда сидений. Это автомобиль, который отлично подходит для семей с детьми или водителей, часто перевозящих снаряжение», — добавляют в материале.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)

Toyota RAV4

Это доступный кроссовер, имеющий высокую цену при перепродаже. Он нравится водителям, так как он комфортный, надежный и практичный.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)

Honda Civic

У этого автомобиля — комфортный салон и доступная цена, благодаря чему он популярен среди водителей.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)

Toyota Corolla

Это доступный седан, оснащенный стандартными функциями активной безопасности. Авто имеет просторное заднее сиденье, позволяющее положить много багажа.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)

Honda CR-V

Несмотря на то, что большинство моделей авто рассчитаны только на пять пассажиров, это авто больше и просторнее.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)

Jeep Grand Cherokee

«Если вы хотите начать больше путешествовать и чаще отправляться в поездки, Jeep Grand Cherokee — отличный выбор. Он сочетает в себе прочность Jeep Wrangler с более комфортным и роскошным салоном.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)

Nissan Altima

Это простой семейный седан, который имеет удобные сиденья и приятный салон.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)

Ford Escape

«Ford Escape — это компактный SUV, который едет как седан. Это делает его идеальным для любителей легкого управления. Система помощи водителю входит в стандартную комплектацию всех моделей. Этот небольшой SUV может вместить много пассажиров и груза», — заверили в материале.
ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)
По материалам:
УНІАН
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