ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото) — Finance.ua

ТОП-15 подержанных автомобилей, которых продается больше всего (фото)
Купить надежный подержанный автомобиль, имеющий высокую стоимость при перепродаже, — это одно из самых разумных финансовых решений для владельцев авто.
В iSeeCars назвали 15 моделей б/у авто, которые ездят как новые, передает Finance Buzz.
Форд F-150
Это среднего размера пикап, у которого есть все возможности быть удобным для пассажиров.
Покупателям нравится F-150 благодаря репутации Ford, а также разнообразному выбору стилей и длины кузова.
Chevrolet Silverado 1500
Эта машина создана, чтобы перевозить все, что вам нужно.
Ram 1500
Этот автомобиль предназначен для тех водителей, которые хотят иметь среднеразмерный пикап с плавным ходом.
«Некоторые модели оснащены пневматической подвеской, которая обеспечивает лучшую езду, чем у большинства пикапов. Водители наслаждаются комфортной ездой с мощными тормозами и легким управлением», — уверяют в материале.
Chevrolet Equinox
Это кроссовер с просторным салоном для пассажиров. Автомобиль идеально подходит для долгих поездок.
Toyota Camry
«Toyota Camry — это экономичный седан, который идеально подходит для ежедневного вождения. Даже для седана этот автомобиль хорошо едет и чувствуется солидным при прохождении поворотов. Высокие водители и пассажиры будут иметь достаточно места для ног, что необычно для седана», — подчеркивают в Finance Buzz.
Toyota Tacoma
Особенность этого авто заключается в том, что он имеет прочную подвеску, которая может выдержать езду по грязи.
Nissan Rogue
Этот автомобиль подойдет для большинства водителей, ведь у него просторный салон и много места для багажа.
Также Nissan Rogue располагает развлекательной системой в салоне и системой помощи для водителя.
Ford Explorer
«Ищете комфортный SUV с достаточным количеством места для пассажиров и их вещей? В Ford Explorer — три ряда сидений. Это автомобиль, который отлично подходит для семей с детьми или водителей, часто перевозящих снаряжение», — добавляют в материале.
Toyota RAV4
Это доступный кроссовер, имеющий высокую цену при перепродаже. Он нравится водителям, так как он комфортный, надежный и практичный.
Honda Civic
У этого автомобиля — комфортный салон и доступная цена, благодаря чему он популярен среди водителей.
Toyota Corolla
Это доступный седан, оснащенный стандартными функциями активной безопасности. Авто имеет просторное заднее сиденье, позволяющее положить много багажа.
Honda CR-V
Несмотря на то, что большинство моделей авто рассчитаны только на пять пассажиров, это авто больше и просторнее.
Jeep Grand Cherokee
«Если вы хотите начать больше путешествовать и чаще отправляться в поездки, Jeep Grand Cherokee — отличный выбор. Он сочетает в себе прочность Jeep Wrangler с более комфортным и роскошным салоном.
Nissan Altima
Это простой семейный седан, который имеет удобные сиденья и приятный салон.
Ford Escape
«Ford Escape — это компактный SUV, который едет как седан. Это делает его идеальным для любителей легкого управления. Система помощи водителю входит в стандартную комплектацию всех моделей. Этот небольшой SUV может вместить много пассажиров и груза», — заверили в материале.
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