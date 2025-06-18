ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто до 5 років, які ввозять в Україну — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто до 5 років, які ввозять в Україну Сьогодні 07:03 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто до 5 років, які ввозять в Україну

У травні українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Укравтопром.

Упродовж травня український автопарк поповнили 22 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 28% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 46%.

Далі йдуть:

бензинові авто — 36%;

гібридні — 10%;

дизельні — 6%;

авто з ГБО — 2%.

Які вживані моделі найчастіше ввозять в Україну

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y — 544 од.; Tesla Model 3 — 318 од.; Nissan Rogue — 230 од.; Kia Niro — 215 од.; Mazda CX5 — 207 од.; Hyundai Kona — 172 од.; Chevrolet Bolt — 147 од.; Volkswagen Tiguan — 147 од.; Ford Escape — 110 од.; Audi E-Tron Sportback — 108 од.

Як фіксували автоексперти, смак українських водіїв у плані марок авто майже не змінився: лідером вторинного ринку залишається Volkswagen — з помітним відривом від конкурентів. А от боротьба за друге місце загострюється: Renault і Audi майже зрівнялись, їх наразі розділяє лише кілька десятків реєстрацій — поки що на користь французького бренду.

Нагадаємо, найвищі середні ціни на вживані авто, згідно з аналізом оголошень, у Києві та області ($8 800), у Львівській ($7 800) та Закарпатській областях ($7 000).

Натомість регіонами з найнижчими середніми цінами стали Донецька ($2 800), Херсонська ($2 800) та Луганська області ($3 500).

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