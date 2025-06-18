ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто до 5 років, які ввозять в Україну — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто до 5 років, які ввозять в Україну
У травні українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
Упродовж травня український автопарк поповнили 22 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 28% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 46%.
Далі йдуть:
- бензинові авто — 36%;
- гібридні — 10%;
- дизельні — 6%;
- авто з ГБО — 2%.
Які вживані моделі найчастіше ввозять в Україну
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y — 544 од.;
- Tesla Model 3 — 318 од.;
- Nissan Rogue — 230 од.;
- Kia Niro — 215 од.;
- Mazda CX5 — 207 од.;
- Hyundai Kona — 172 од.;
- Chevrolet Bolt — 147 од.;
- Volkswagen Tiguan — 147 од.;
- Ford Escape — 110 од.;
- Audi E-Tron Sportback — 108 од.
Як фіксували автоексперти, смак українських водіїв у плані марок авто майже не змінився: лідером вторинного ринку залишається Volkswagen — з помітним відривом від конкурентів. А от боротьба за друге місце загострюється: Renault і Audi майже зрівнялись, їх наразі розділяє лише кілька десятків реєстрацій — поки що на користь французького бренду.
Нагадаємо, найвищі середні ціни на вживані авто, згідно з аналізом оголошень, у Києві та області ($8 800), у Львівській ($7 800) та Закарпатській областях ($7 000).
Натомість регіонами з найнижчими середніми цінами стали Донецька ($2 800), Херсонська ($2 800) та Луганська області ($3 500).
Поділитися новиною