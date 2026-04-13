Место для вашей рекламы

Декларации об имуществе и доходах: где живет больше всего «миллионеров» в Украине (инфографика)

За три месяца 2026 года граждане Украины подали 92 тысячи деклараций об имущественном положении и доходах. Они задекларировали полученные в 2025 году доходы на общую сумму 74,3 млрд гривен.
Об этом пишет ГНС.
По результатам декларирования граждане определили к уплате 1,6 млрд. грн. налога на доходы физических лиц и военного сбора. Это почти на 560 млн грн больше, чем в прошлом.
Доходы более 1 млн грн задекларировали 8,3 тысяч человек. В общей сложности они показали 38,2 млрд грн прошлогодних доходов и определили почти 1,1 млрд гривен налоговых обязательств.
<i>Инфографика finance.ua: что декларируют украинцы</i>
Рекордсмен среди налогоплательщиков по результатам декларирования — житель Хмельницкой области, который определил налоговые обязательства более 18,3 млн гривен.
Лидеры по объемам задекларированных доходов: Киев — 16,3 млрд. грн; Днепропетровская область — 6,6 млрд грн; Львовская область — 6,0 млрд грн; Киевская область — 5,8 млрд. грн.
В то же время более 42 тысяч граждан воспользовались правом на налоговую скидку. Сумма НДФЛ, подлежащая возврату, составляет 291,6 млн. гривен. Это на 52 млн. грн. превышает показатель прошлого года.
Татьяна Береговая
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
