Декларации об имуществе и доходах: где живет больше всего «миллионеров» в Украине (инфографика)

За три месяца 2026 года граждане Украины подали 92 тысячи деклараций об имущественном положении и доходах. Они задекларировали полученные в 2025 году доходы на общую сумму 74,3 млрд гривен.

Об этом пишет ГНС.

По результатам декларирования граждане определили к уплате 1,6 млрд. грн. налога на доходы физических лиц и военного сбора. Это почти на 560 млн грн больше, чем в прошлом.

Доходы более 1 млн грн задекларировали 8,3 тысяч человек. В общей сложности они показали 38,2 млрд грн прошлогодних доходов и определили почти 1,1 млрд гривен налоговых обязательств.

Рекордсмен среди налогоплательщиков по результатам декларирования — житель Хмельницкой области, который определил налоговые обязательства более 18,3 млн гривен.

Лидеры по объемам задекларированных доходов: Киев — 16,3 млрд. грн; Днепропетровская область — 6,6 млрд грн; Львовская область — 6,0 млрд грн; Киевская область — 5,8 млрд. грн.

В то же время более 42 тысяч граждан воспользовались правом на налоговую скидку. Сумма НДФЛ, подлежащая возврату, составляет 291,6 млн. гривен. Это на 52 млн. грн. превышает показатель прошлого года.

