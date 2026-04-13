ТОП-4 принципа сильного резюме

Резюме — один из важнейших карьерных документов, но и один из самых проблемных. Но иногда кандидаты повторяют те же ошибки: либо ограничиваются фразой «готов к любой работе», либо превращают его в подробную автобиографию.

Об этом пишет рекрутёрка HYS Enterprise Людмила Литвинова объясняет, как создать профессиональную визитку, пишет work.ua.

Тем временем рекрутеры тратят на первый просмотр резюме всего 30−60 секунд. За это время документ должен ответить на главный вопрос: почему именно этого кандидата следует пригласить на собеседование.

4 принципа сильного резюме

При создании CV важно соблюдать четыре основных принципа.

Краткость. Резюме не должно быть перегружено излишней информацией. Оптимальный объем: 1 страница — для начинающих, до 2 страниц — для опытных специалистов. Если вы меняете область, лучше также уложиться в одну страницу. Конкретность. Следует сосредотачиваться на тех навыках, проектах и ​​результатах, которые важны для конкретной вакансии. Не обязательно описывать весь профессиональный путь достаточно опыта, что имеет значение для роли. Правдивость. Не нужно преувеличивать свой уровень знаний или указывать навыки, которыми вы не владеете. Это может помочь получить приглашение на первое собеседование, однако несоответствие скоро станет очевидным на следующих этапах. К тому же, недостоверная информация может негативно повлиять на репутацию кандидата. Избирательность. Резюме нужно адаптировать под каждую вакансию отдельно: просмотрите требования, определите ключевые навыки и сделайте на них акцент. Это поможет рекрутеру быстро увидеть релевантность вашего опыта.

Конкретность касается того, как вы описываете опыт, а избирательность — что именно вы включаете в резюме.

Как сделать резюме заметным

Прежде всего, важно выделить те навыки и технологии, которые указаны в вакансии. Если они в вашем опыте, опишите их четко и понятно. Это поможет рекрутеру за несколько секунд увидеть, что ваш опыт отвечает требованиям должности. Кроме содержания важна и структура — она должна быть четкой с первого взгляда.

Важно: имя и фамилия должны стоять в начале документа — это также влияет на его корректную обработку в ATS-системах (applicant tracking system — система для автоматизации подбора кандидатов — прим. ред.).

В CV необходимо указать электронную почту, номер телефона, мессенджеры и LinkedIn. Также важно регулярно проверять почту и сообщения, чтобы не упустить ответ от рекрутера.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.