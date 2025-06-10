У сервісних центрах МВС змінили алгоритм онлайн-запису — Finance.ua

У сервісних центрах МВС змінили алгоритм онлайн-запису Сьогодні 17:27 — Особисті фінанси

У сервісних центрах МВС змінили алгоритм онлайн-запису

В Україні оновили систему електронного запису до сервісних центрів МВС. Зміни торкнулися графіка запису, порядку реєстрації, лімітів для фізичних та юридичних осіб, а також обмежень для складання іспитів.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Тепер щодня о 06:00 система відкриває доступ до нової дати — 21-го дня від поточної. Тобто щоранку з’являється ще один день для запису.

Реєстрація в Е-записі

Змінили також порядок реєстрації:

Спочатку обирається послуга. Потім — сервісний центр на карті (зеленим позначені центри з вільними записами, сірим — без вільних місць). Далі — календар з доступними датами.

Кількість записів лімітована:

фізичні особи можуть записатися онлайн до 4 разів на місяць;

юридичні особи — до 4 разів на день.

Через термінал в сервісному центрі можна записатися лише на поточний день:

фізособи — до 4 записів на місяць;

юрособи — до 6 записів на день.

Навіть якщо ви скасували запис, він зараховується до загального ліміту.

Що буде, якщо перевищити ліміт:

фізособи побачать повідомлення: «Вами перевищено ліміт реєстрацій на поточний місяць»;

юрособи — «Вами перевищено ліміт реєстрацій на поточний день».

Ліміти оновлюються автоматично: щомісяця для фізосіб, щодня — для юросіб.

Складання іспитів

Після невдалої спроби скласти теоретичний чи практичний іспит повторний запис можна зробити лише через 10 календарних днів, рахуючи з наступного дня.

Якщо запис було скасовано, то це обмеження знімається.

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Як скасувати запис:

Онлайн можна скасувати не пізніше ніж за 2 години до призначеного часу. Автоматично — якщо людина не з’явилася до адміністратора. Адміністратором — якщо виявлено проблеми з документами або даними.

Якщо фізособа 4 рази зареєструвалася й не прийшла, то система блокуватиме доступ до онлайн-запису. Розблокування можливе лише після особистого звернення до того сервісного центру, на який було зроблено останній запис.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ оприлюднило проєкт наказу щодо нових умов складання іспитів для отримання водійських прав. Згідно з ним — збільшуються інтервали між практичними іспитами, а також оновлюється розміщення технічних засобів контролю.

Посвідчення водія не є обов’язковою умовою для набуття права власності на транспортний засіб. Тобто особа, яка не має водійського посвідчення, може придбати автомобіль, мотоцикл чи вантажівку, зареєструвати в сервісному центрі МВС та отримати відповідне свідоцтво.

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