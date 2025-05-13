Як формуються записи на іспити з водіння у сервісних центрах: офіційне роз’яснення МВС — Finance.ua
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Як формуються записи на іспити з водіння у сервісних центрах: офіційне роз’яснення МВС

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Як формуються записи на іспити з водіння у сервісних центрах: офіційне роз’яснення МВС
Як формуються записи на іспити з водіння у сервісних центрах: офіційне роз’яснення МВС
У мережі широко поширилися відео та дописи відвідувачів, котрі 10 травня у Львові не змогли отримати запис у терміналах самообслуговування для складання практичних іспитів. Головний сервісний центр МВС пояснив, з чим пов’язана обмежена кількість доступних записів у терміналах.
Генерація записів для отримання послуг сервісних центрів МВС регламентується Порядком реєстрації фізичних та юридичних осіб у системі керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС та Експертною службою МВС (далі — Порядок), затвердженим Наказом МВС № 777 від 5 листопада 2020 року. Відповідно до цього Порядку загальна кількість доступних записів про реєстрацію в системі керування чергою на поточний робочий день визначається для кожного сервісного центру МВС з урахуванням часу, необхідного для надання послуг, та залежить від кількості адміністраторів відповідного підрозділу та графіків їх роботи.
Розподіл загальної кількості записів, доступних онлайн та у терміналах, відбувається 50/50. Разом з тим онлайн-реєстрація здійснюється на 21 день вперед, а реєстрація у терміналі — день у день. Відповідно, у разі виникнення необхідності коригування кількості доступних записів (відсутність екзаменаторів на прийомі у конкретні дні) — таке коригування здебільшого відбувається шляхом зменшення доступних записів у терміналі самообслуговування, оскільки зазвичай усі доступні онлайн-записи вже зайняті.
Чому така ситуація сталася у Львові в сервісному центрі МВС № 4641?
Як зазначають у МВС, на суботу, 10 травня, на сервісний центр МВС № 4641 генерація записів здійснювалася з розрахунком 18 водінь на одного екзаменатора. Того дня іспити приймали 5 адміністраторів.
Загалом на іспити з категорії В (авто сервісного центру МВС та навчальних закладів) було згенеровано 72 записи. Ще 18 записів було згенеровано для складання іспитів на категорії, А (мототранспорт) і С (вантажний автомобіль).
«За штатним розписом у згаданому сервісному центрі МВС за екзаменаційним напрямком закріплені 9 адміністраторів. Разом з тим станом на 10 травня 2 працівники перебували на підвищенні кваліфікації у Національній академії внутрішніх справ, 1 екзаменатор перебував на лікарняному і ще 1 — звільнився.
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З метою забезпечення належного прийому практичних іспитів у осіб, які попередньо здійснили реєстрацію за допомогою онлайн-сервісу, відбулося вимушене коригування доступних записів у терміналі. У разі, якби такі заходи вжиті не були, певна частина зареєстрованих не отримали б послугу взагалі, маючи при цьому номер реєстрації в системі керування чергою", — пояснюють фахівці МВС.
Окрім зазначених вище факторів підвищений попит на екзаменаційні послуги сервісних центрів МВС спричинила публікація проєкту Наказу МВС «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України», де передбачено збільшення термінів на підготовку до практичного іспиту в разі невдалих другої, третьої та більше спроб.
Головний сервісний центр МВС наголошує: усі зміни, про які йдеться у проєкті наказу, наберуть чинності після офіційного опублікування підписаного та зареєстрованого документа. Наразі наказ доопрацьовується, щодо нього відбуваються електронні консультації з громадськістю.
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Станом на зараз складання теоретичних іспитів відбувається за сталою процедурою, передбаченою Інструкцією про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженою наказом МВС № 515 від 7 грудня 2009 року.
«Також зазначаємо, що формування будь-яких списків перед відкриттям сервісного центру МВС розцінюється як спроба втручання в роботу системи керування чергою та прямо порушує Порядок. Реєстрація для отримання послуг сервісних центрів доступна онлайн на 21 день вперед через функціонал Е-запис та через термінали самообслуговування день в день. Наші підрозділи, а, відповідно, доступ до терміналів відкривається в робочі дні о 8:00. До складання списків адміністратори сервісних центрів МВС причетності не мають та не несуть відповідальності за їх формування», — підсумували фахівці.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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