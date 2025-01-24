«Талончики» в сервісний центр: коли з’являються слоти і як працює е-запис — Finance.ua

«Талончики» в сервісний центр: коли з’являються слоти і як працює е-запис Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

«Талончики» в сервісний центр: коли з’являються слоти і як працює е-запис

Сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності — отримати державну послугу можна у будь-якому регіоні України. А обслуговування в підрозділах здійснюється за попереднім записом.

У Головному сервісному центрі МВС детально розповіли , як працює Е-запис.

Алгоритм генерації слотів

Слоти для реєстрації в системі Е-запис генеруються автоматично. Сюди враховуються такі дані:

кількість адміністраторів;

час, відведений на надання послуги;

графік роботи сервісного центру МВС.

З вівторка до п’ятниці підрозділи працюють із 08:00 до 17:00, в суботу — з 08:00 до 15:45. Неділя та понеділок — вихідні дні.

«Тобто кількість згенерованих слотів на 1 робочий день сервісного центру МВС залежить від часу, необхідного для надання обраної послуги, кількості адміністраторів, які працюють у підрозділі, та графіку роботи», — йдеться у поясненні.

Розподіляються слоти попереднього запису між функціоналом «Е-запис» і терміналом, що знаходиться в приміщенні сервісного центру МВС, у середньому 50% на 50%.

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Усі неотримані громадянами слоти через Е-запис у визначений день прийому стають доступними в терміналі.

Слоти формуються в системі для отримання послуг на 21 день наперед.

«Слоти в онлайн-сервісі стають доступними порційно та в рандомному порядку. Тобто щодня системою вивільняються по 10% слотів від загальної кількості згенерованих 21 день наперед. Слоти з’являються автоматично з 08:00 до 17:00 кожного дня. Зауважимо, що при цьому здійснити запис через Е-запис можливо цілодобово», — кажуть у ГСЦ.

У терміналі відображаються слоти на поточний день і ті слоти, які залишилися неотриманими через онлайн-сервіс. Зареєструватися через термінал можна виключно в робочий час з 08:00 у день звернення.

Скасування реєстрації через Е-запис онлайн

Якщо людина з якихось причин не може відвідати сервісний центр МВС для отримання послуги, слот для якої вона реєструвала заздалегідь у Е-записі, ми просимо скасовувати такий слот онлайн. У такому випадку скасований слот з’явиться в системі Е-запису з новим номером і в рандомному порядку, у тому числі й у нічний час.

Скасувати реєстрацію через Е-запис можна не пізніше ніж за 2 години до вказаного часу на отримання послуги.

У разі неявки відвідувача для отримання послуги протягом трьох хвилин із моменту запрошення до адміністратора, його запис автоматично скасовується. Автоматично скасовані слоти отримують нові номери та потрапляють у загальний доступ для подальшого запису до термінала.

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Якщо ж відвідувач вчасно звернувся до робочого місця адміністратора сервісного центру МВС для отримання послуги, але були виявлені передбачені законодавством підстави для відмови в її наданні — такий запис скасовується з обранням підстави про відмову в обслуговуванні. Такий скасований слот теж потрапить у загальний доступ до терміналу.

На час оголошення сигналу «Повітряна тривога» система попереднього запису блокується, а сервісні центри МВС припиняють надання послуг. Після відбою сигналу «Повітряна тривога» прийом громадян починається зі слотів, на яких зупинились. Тобто викликається останній запис, який мав бути перед «тривогою».

Також у ГСЦ нагадали, що з метою унеможливлення зовнішнього стороннього втручання в систему продовжується робота над удосконаленням попередньої реєстрації для отримання послуг. З 14 січня проходить тестування оновленої системи Е-запису. На час перехідного періоду реєстрація відбувається за старою та новою версіями системи — усе залежить від обраного регіону та сервісного центру МВС для отримання послуги.

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