У сервісних центрах МВС відновили перереєстрацію авто зі зміною власника — Finance.ua

У сервісних центрах МВС відновили перереєстрацію авто зі зміною власника Сьогодні 11:44 — Особисті фінанси

У сервісних центрах МВС відновили перереєстрацію авто зі зміною власника

З 21 січня 2025 року у сервісних центрах МВС відновили реєстраційні послуги з транспортними засобами, повʼязані зі зміною власника.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Обслуговування в сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом. Талони доступні на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі Е-запис

«Зараз проходить тестування оновленої системи Е-запису для отримання послуг у наших центрах. На час перехідного періоду реєстрація відбувається за старою та новою версіями системи — усе залежить від обраного регіону та сервісного центру МВС для отримання послуги. Щоб обрати потрібну сторінку — знайдіть у переліку на сторінці Е-запис зручне відділення та перейдіть за посиланням», — зазначили в МВС.

Попередня реєстрація у Е-записі для отримання послуг сервісних центрів МВС

Щоб отримати талон попереднього запису спочатку треба пройти авторизацію. Вона проводиться за допомогою: електронного підпису, BankID або Дія.Підпису. Далі обирається необхідна послуга, зручний територіальний сервісний центр МВС, дата та час отримання послуги.

«Якщо не вдається пройти авторизацію — радимо повторити спробу пізніше. Через великий попит і перенавантаження система Е-запису та сайт Головного сервісного центру МВС можуть давати тимчасовий збій», — пояснили в установі.

Талон Е-запису є індивідуальним, тому передавати його стороннім особам заборонено. Для уникнення зловживань із талонами попереднього запису існує обмеження на кількість отриманих талонів. Протягом місяця одна людина може отримати 4 талони онлайн.

Також здійснити запис можна в терміналі, який знаходиться безпосередньо в приміщенні сервісного центру. Талони генеруються в день звернення та на 2 дні наперед. Реєстрація в терміналі проводиться не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня сервісного центру МВС.

Перереєстрація транспортних засобів у Дії

Перереєструвати транспортний засіб можна й онлайн через застосунок Дія. Послуга доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів. Договір купівлі-продажу онлайн можуть укласти тільки фізичні особи.

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Алгоритм отримання послуги через Дію. Продавцю необхідно авторизуватись у застосунку Дія, згенерувати QR-код і поділитись ним із покупцем. Далі людина, яка хоче придбати транспортний засіб, має виконати такі дії:

залишити наявний номерний знак або забронювати новий зі спеціальною серією DI;

при замовленні нового номерного знаку, обрати платну чи безкоштовну комбінацію;

обрати вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: електронне чи виготовлене на пластиковому бланку;

вказати відділення Укрпошти для отримання номерних знаків і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

підтвердити правильність введених даних;

оплатити послугу.

Далі відомості про продавця, покупця та автомобіль автоматично перевіряються засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо авто знаходиться в розшуку, наявні обмеження чи обтяження, договір не укладається. Про це система автоматично згенерує повідомлення.

Після успішної перевірки формується договір купівлі-продажу, який підписують покупець і продавець за допомогою Дія.Підпис. Підписані документи надходять до сервісного центру МВС. Адміністратор закріплює обрані номерні знаки та видруковує свідоцтво про реєстрацію за новим власником. Готовий пакет документів працівник ДП «Інфотех» передає до Укрпошти. А поштовий оператор направляє на вказану замовником адресу.

У Головному сервісному центрі МВС звертають увагу, що договір купівлі-продажу заповнюється впродовж 24 години з початку формування. Анулювати його можливо тільки до моменту підписання. Також наголошуємо, що у застосунку Дія доступний виключно перший продаж авто впродовж поточного року.

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